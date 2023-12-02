Головне за ніч та ранок суботи, 2 грудня: 42 відбитих штурми під Бахмутом та Авдіївкою, 10 знищених "шахедів", блекаут на ЗАЕС

У ніч на 2 грудня російська армія атакувала Україну 11-ма ударними БпЛА типу "Shahed". Сили ППО збили 10 з 11 ворожих безпілотників у межах Одеської області, повідомили у Повітряних силах.

"У ніч на 2 грудня 2023 року противник атакував 11-ма ударними БпЛА типу "Shahed" з мису Чауда (Крим) та керованою авіаційною ракетою з повітряного простору окупованої Запорізької області", — йдеться у повідомленні.

Протиповітряна оборона Сил оборони України знищила 10 ударних БпЛА "Shahed-136/131" в межах Одеської області та одну керовану авіаційну ракету Х-59 на Дніпропетровщині.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 84 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 2 ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив 71 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення.

За минулу добу Сили оборони відбили 42 ворожі атаки на Бахмутському та Авдіївському напрямку.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневе ураження по тилах противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 2 грудня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що минулої доби ЗСУ ліквідували ще 1070 росіян, а також 7 ворожих танків. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.12.23 орієнтовно склали близько 331 110 особового складу.

Про інші втрати противника – в новині.

У ніч на 2 грудня на Запорізькій АЕС відбувся повний блекаут. Через це ЗАЕС перейшла на живлення власних потреб від дизельгенераторів. Найбільша загроза безпеці в такому стані існує на 4 енергоблоці, пише Міненергетики.

"Сьогодні вночі відбувся повний блекаут на Запорізькій АЕС. Увечері 1 грудня стався обрив лінії електропередачі "Запорізька ТЕС — Феросплавна" напругою 330 кВ, через яку станція отримувала живлення від української енергосистеми. О 02:31 годині під час повітряної тривоги знеструмлено останню лінію "Запорізька АЕС — Дніпровська" напругою 750 кВ", — ідеться у повідомленні.

Зусиллями українських фахівців другого грудня о 7 годині ранку поновлено зв’язок з українською енергосистемою, а саме відновлено роботу лінії електропередачі напругою 750 кВ.

Як повідомляє Міненерго, це вже восьмий блекаут, який стався на ЗАЕС та міг призвести до ядерної катастрофи.

Докладніше – в новині.

Окупаційна влада Херсонщини зганяє бюджетників на пропагандистський захід "Росія" до Москви. Про це інформує Центр національного спротиву.

"Поїздка має відбутись 13 грудня, коли на виставці відкриють стенд тимчасово захопленого регіону. Сама виставка функціонує з листопада і є частиною передвиборчої програми міжнародного злочинця владіміра путіна", — розповідають у нацспротиві.

У ЦНС додають, таким чином росіяни намагаються переконати самих себе в успіхах своєї країни-терориста: "крадені технології, вигадані досягнення та навіть самі регіони – все це має справити враження на пересічного росіянина, аби він проголосував за диктатора на виборах, результат яких вже давно розписаний у кремлі".

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!