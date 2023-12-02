Одна людина загинула, ще одна отримала поранення: наслідки обстрілів у Херсонській області

Росіяни били з мінометів, артилерії, "Градів", ПТРК, танків, авіації та БПЛА.

У ніч на 1 грудня російські війська 82 рази обстріляли Херсонщину. Окупанти випустили 338 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", ПТРК, танків, авіації та БПЛА.

По Херсону загарбники випустили 38 снарядів. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Російські війська поцілили у житлові квартали населених пунктів області, навчальний заклад у Херсоні. На жаль, є жертви: через ворожі обстріли одна людина загинула, ще одна — дістала поранення", — написав Прокудін.

Нагадаємо, 1 грудня внаслідок ворожих обстрілів по Херсонській області троє людей загинули, вісім поранені. Окупанти провели 91 обстріл за день.