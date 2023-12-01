Рустем Умєров представив командувача Медичних сил ЗСУ військовим медикам

Новий командувач Медичних сил має позбутися всього, що не відповідає принципам НАТО.

Міністр оборони Рустем Умєров та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний представили військовим медикам командувача Медичних сил ЗСУ генерал-майора Анатолія Казмірчука.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

“Давайте вирішувати проблеми разом, а не робити вигляд, що їх немає. Вимагаю позбутися застарілих практик, совєтських підходів та всього, що не відповідає принципам НАТО. Вимагаю позбутися тонн паперу та, нарешті, зробити ефективну цифрову систему. Вимагаю зробити нормальний зворотній звʼязок з медиками на передку, щоб вони отримували все, що їм потрібно вчасно. Очікую чітких кроків для подолання означених проблем”, – зазначив Умєров.

Він також пообіцяв всю можливу підтримку в межах повноважень міністра оборони.

В свою чергу, Анатолій Казмірчук запевнив, що колектив медичних сил справиться зі своїми завданнями.

Нагадаємо, 19 листопада президент Зеленський оголосив про звільнення Тетяни Остащенко. На її місце він призначив начальника головного військового клінічного госпіталю Анатолія Казмірчука.