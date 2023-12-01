Президент України Володимир Зеленський провів засідання ставки Верховного Головнокомандувача. Йшлося, зокрема, про мобілізацію.

Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні 1 грудня.

"Усі в Україні розуміють, що в цій сфері потрібні зміни. І це питання не просто про кількість тих, хто може бути мобілізований. Це питання про терміни – і для кожного, хто зараз у війську, – для демобілізації, – і для тих, хто прийде у військо. І це питання про умови. Це комплексні речі, які мають опрацювати військове керівництво та Міністерство оборони і які мають бути представлені Ставці для затвердження", - сказав глава держави.

Зеленський додав, що "сьогодні були деякі пропозиції" з цього приводу, але він чекає на "комплексні рішення".

Керівник Служби зовнішньої розвідки України доповідав щодо ймовірних російських дій і міжнародної ситуації у 2024 році. За словами Президента, "має бути наш, український сценарій на 24-й рік" і "конкретні операції".

Також виступили з доповідями про ситуацію на фронті Головнокомандувач ЗСУ і командувачі напрямків. "Усі основні напрямки. Схід – Купʼянськ, Лиман, Марʼїнка, Авдіївка. Запоріжжя. Південь і, зокрема, наші дії в Херсонській області... Заслухав доповіді щодо постачання боєприпасів та зброї, готуємо оновлені запити для комунікації з партнерами. Попереду – вагомий тиждень саме з погляду такої комунікації", - додав Президент.

Відбулася низка нарад з Міноборони. Обговорювали "спеціальні питання, чутливі, непублічні – щодо забезпечення наших сил", сказав Президент.

Зеленський додав, що наступного тижня "запланована участь України у значущих заходах, зокрема міжнародних".

Нагадаємо, нещодавно Президент доручив Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному і міністрові оборони Рустему Умєрову представити новий план із мобілізації. Того ж дня на Ставці йшлося про питання демобілізації, ротації, а також строковиків.

Опісля Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що найближчим часом демобілізують військовослужбовців строкової служби. Строковики, в яких закінчився термін служби, але які бажають залишитися, можуть це зробити, уклавши контракт. Інші будуть демобілізовані.

Днями видання Bloomberg повідомило, що Президент Зеленський не підписує закон про зменшення призовного віку, оскільки очікує на чіткий план від військових, які мають пояснити, чого досягне армія за допомогою нових правил призову. Рада, до речі, проголосувала за згаданий законопроєкт ще наприкінці травня.