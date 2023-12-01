Побиття протестувальників на Банковій 1 грудня 2013 року: 2 вироки і 4 справи, у яких спливли строки давності

У справах щодо побиття беркутівцями людей на Банковій за 10 років маємо два вироки й чотири справи, у яких спливли строки давності.

1 грудня 2013 року сотні тисяч українців вийшли на вулиці Києва, об’єднавшись потім у перший Марш мільйонів. Це була відповідь суспільства на жорстоке побиття «Беркутом» протестувальників у ніч на 30 листопада .

«...Поклали обличчям на землю. Десь через пів години підійшли троє з їх числа і почали обшукувати. А потім, певно, розізлившись, що нічого не знайшли, почали мене бити. Після ударів по голові я вже навіть не дуже пам’ятаю, що було далі», — це не про дії окупантів стосовно цивільних. Це покази потерпілого майданівця в суді про події на вулиці Банковій у Києві 10 років тому. Одного з беркутівців, який завдавав ударів, засудили до 8 років позбавлення волі. Але покарання він не відбуває. З 2015 року переховується в Росії.

Фото: Євген Фельдман

Сутички на Банковій і зачистка вулиці беркутівцями. Що розповідали потерпілі в судах

1 грудня 2013-го частина протестувальників пішли з Майдану на Банкову, до Адміністрації президента Януковича. Там певний час відбувалися протистояння із силами Внутрішніх військ.

«Міліціонери виставили в перший ряд 18–19-річних солдатів Внутрішніх військ. Позаду них стояли інші підрозділи, зокрема «Беркут», які кидали світлошумові гранати. Було таке враження, що саме в цьому й мета: солдати Внутрішніх військ — вони були без засобів захисту, просто у формі — стояли тривалий час, зчепивши руки; потім їм дали щити. Було незрозуміло, чому такі молоді люди там. Їм було страшно, а за ними стояли добре підготовлені силовики. Було видно, що за цими шеренгами — міліцейські керівники, але вони на це дивилися спокійно. Ніби все так і мало бути», — розповідав Юрій Бутусов. У 2021 році його допитали як потерпілого у справі командира батальйону харківського «Беркуту» Владислава Лукаша.

В одному вироку в справі про побиття людей 1 грудня написано, що з 14:00 до 16:00 у сутичках з міліцією брали участь 50–60 осіб. Після 16:00 частина почала покидати Банкову, а незначна кількість (близько 20) залишилася.

«Учасники мирної акції протесту — свідки протиправних дій, побоюючись за особисту безпеку й очікуючи на законні дії працівників правоохоронних органів щодо припинення правопорушень і затримання правопорушників, перемістилися ближче до вул. Інститутської в м. Києві, на відстань 80–100 метрів від вказаних осіб і шеренг працівників міліції та Внутрішніх військ МВС України, які перекривали рух на територію Адміністрації президента України», — йдеться в тексті рішення суду.

«На Банкову заїхав трактор. Частина людей були агресивно налаштовані до правоохоронців. Але інші протестувальники створили кордон, який відділяв солдатів Внутрішніх військ від цих агресивних хлопців. Пам’ятаю, як політики залізли на трактор і ще щось кричали, закликали людей відійти», — розповідав у суді Володимир Томащук.

Фото: EPA/UPG

«З початком сутінок ставало небезпечніше. Літало каміння з різних сторін. Правоохоронці кидали димові шашки. Було важко дивитися, пекли очі. Почали літати фаєри. Потім відбулися рухи в шерензі Внутрішніх військ. Мені здалось, було прийняте рішення замінити солдатів на інших. Вони відійшли, а їм на зміну прийшли беркутівці. Я розвернувся в бік Інститутської й отримав дуже різкий удар у голову, — каже Томащук і продовжує:

— У мить мені обличчя залило кров’ю. Мій одногрупник Влад Красінський провів мене до швидкої. Вона стояла на початку Банкової. У швидкій крім мене було ще двоє поранених - дівчина-журналістка з травмованою ногою та хлопець, якому побили голову. Я не бачив, хто мене вдарив. Але це однозначно хтось з правоохоронців, бо саме вони стояли за мною".

Після того, як швидка зачинила двері, щоб вести потерпілих в лікарню, до неї добігли правоохоронці, які вже почали зачистку Банкової. Володимир розповідав, що по авто “швидкої” били якимись предметами, ніби дубинками. Від цих ударів машину хитало в різні сторони.

Фото: EPA/UPG

“Беркут” і ВВ жорстоко зачистили вулицю Банкову - з газом, світлошумовими гранатами, кийками - без розбору жорстоко били мирних протестувальників та журналістів. Хтось врятувався. Декого затримали.

Затриманих (не менше дев'яти) розмістили на прилеглій території АП та продовжили бити. І лежачих. Зі зв’язаними руками.

“Вони [беркутівці] мене попід руки завели на майданчик перед Адміністрацією президента, поклали обличчям на землю. Потім, десь через пів години, підійшли десь троє з їх числа і почали обшукувати. А потім, певно, розізлившись, що нічого не знайшли, почали мене бити. Після ударів по голові я вже навіть не дуже пам’ятаю, що було далі.

… У мене внаслідок побиттів були поламані ребра, забите око та голова. Усі їх удари були прицільні: по голові та по корпусу”, — свідчив під час допиту в суді потерпілий Владислав Загоровко.

Як це відбувалось, можна побачити на відео побиття затриманих майданівців “Беркутом” перед Адміністрацією президента, яке вдалось зняти Володимиру Тищенку. За його словами, коли силовики пішли у наступ, він якраз допомагав пораненому, і таким чином опинився в тилу “беркутівців”, коли ті пробігли повз нього. Тищенко зробив вигляд, що він міліціонер у цивільному, і відзняв побиття майданівців.

3 грудня судді Шевченківського суду обрали дев'ятьом затриманим запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою — за підозрою в організації масових заворушень. Так з’явився термін «в’язні Банкової».

Потерпілий Олександр Остащенко — один з відомих «в’язнів Банкової». 1 грудня 2013 року він приїхав на Майдан, звідти піднявся на Банкову. Зайшов у дворик Будинку письменників. Під час дослідження в суді відео слідчого експерименту за його участі він розповідав:

«Я бачив 2 хвилі проходження “Беркуту”. Після першої сюди [двір Будинку письменників] забігли три міліціонери. Нас там було 5-6 чоловік. Ми підняли руки, сказали, що ми не несемо ніякої небезпеки, в нас мирна демонстрація. Нас не чіпали. Міліціонери пішли в сторону Адміністрації Президента», — згадує Остащенко і продовжує свою розповідь:

Потім була друга хвиля. Я теж був тут, у дворику. Сюди знову забігла міліція. Вже ніхто нічого не питав. Почали відразу бити кийками, ногами, руками по голові, по тілу, по чому завгодно. Мене скрутили двоє чоловік і вивели. Ми пройшли повз шеренгу “Беркуту”. Потім мене кинули в коло між правоохоронцями і сказали” “Избивайте его”! І тут почалось. Правоохоронці били кийками, руками, ногами - абсолютно всім, чим можна було. В мене все тіло було синє. Не було місця, куди мене не били. Я думаю, що це був “Беркут”. Рятівники Майдану. Як лікарі й волонтери надавали допомогу протестувальникам, ризикуючи власним життям

«Далі вони почали з нами фотографуватись. Потім підійшли якісь люди і почали записувати наші особисті дані. Хтось викликав швидку. Приїхали лікарі, почали нас оглядати. Швидка сказала, що забирає нас в лікарню швидкої допомоги. В машині нас було 4-5 осіб і ще десь стільки ж беркутівців», - розповів Олександр Остащенко на слідчому експерименті.

Фото: detector.media Протестувальнику надають медичну допомогу в кареті швидкої допомоги після побиття біля Адміністрації президента, 1 грудня 2013 року.

Кого засудили за побиття протестувальників?

Заочний вирок і штраф — вироки двом правоохоронцям.

5 грудня 2022 року суддя Печерського суду Віта Бортницька ухвалила вирок у справі беркутівця Ігоря Садовниченка щодо побиття 1 грудня 2013 року на вулиці Банковій

Ігор Садовниченко — молодший інспектор автослужби відділення №1 автотранспортного взводу харківського «Беркута». З 2015 переховується від слідства у Росії. Тому Суд розглядав справу у спеціальному (заочному) судовому провадженні.

Суд призначив йому покарання — 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 3 роки. Вирок набрав законної сили.

Суд встановив, що разом з іншим невстановленим працівником «Беркуту» Садовниченко наніс близько 6-ти ударів гумовим кийком ПР-73 та ногою в різні частини тіла та по голові потерпілому Загоровку, у якого в цей час руки були закуті за спиною в кайданки. Та визнав Садовниченко винуватим у перевищенні службових повноважень на виконання явно злочинного наказу, що супроводжувалося насильством, болісними і такими що ображають особисту гідність потерпілого діями.

Також у рішенні суду зазначено. що наказ на силове звільнення території вул. Банкової, із застосуванням спеціальних засобів та заходів фізичного впливу, віддав начальник управління громадської безпеки ГУ МВС України в м. Києві. В той момент він перебував на вул. Банковій, поблизу будинків № 5-7.

Фото: EPA/UPG

А ще у 2016 році колишнього інспектора управління громадської безпеки столичної міліції Дмитра Сергу Печерський суд оштрафував за те, що він не зупинив побиття активіста Майдану працівниками "Беркуту". Серга був засуджений за службову недбалість. Йому призначили штраф 6800 грн та заборонили працювати в правоохоронних органах на 3 роки. Через п’ять місяців він був звільнений від покарання на підставі закону «Про амністію в 2016 році».

Кого з обвинувачених можуть звільнити від кримінальної відповідальності через закінчення строків давності?

Звільнити від відповідальності можуть Олега Мариненка, ексначальника управління громбезпеки ГУ МВС у Києві. Його обвинувачують в перевищенні службових повноважень, перешкоджанні проведенню мітингів під час масових акцій протесту 1.12.2013 р.

Це загальна справа по двох епізодах - 1.12.2013 та 30.11.2013. По 30-му листопада крім Мариненка обвинуваченими є заступники командира київського “Беркуту” Андрій Дидюк і Микола Тягнирядно та командири 3-ї та 4-ї рот Євген Антонов та Юрій Шевченко.

Фото: Цензор Зліва-направо: екс-беркутівці Євген Антонов, Микола Тягнирядно та Андрій Дидюк на засіданні суду 14 грудня 2016

Зараз судовий розгляд у Шевченківському суді на стадії дослідження доказів сторони обвинувачення. Обвинувальний акт передали до суду ще у 2015 році.

Також може уникнути відповідальності Владислав Лукаш, командир батальйону харківського “Беркута”. Він обвинувачується у перевищенні влади та службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків (протистояння 01.12.2013 на вулиці Банковій у Києві (67 потерпілих) та 18.02.2014 – Мирна хода у Кріпосному провулку та на вулиці Інститутській (107 потерпілих) .

Обвинувальний акт у справі передали до суду у 2016 році. Зараз Дарницький суд продовжує допит потерпілих та дослідження доказів Засідання транслюються онлайн на сайті судової влади.

Фото: Сергій Нужненко Владислав Лукаш у суді

Також можуть уникнути відповідальності:

- Денис Пустовий, заступник командира спецроти Беркуту Київської області, обвинувачується у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки — тяжкі тілесні ушкодження (втрата зору).

Обвинувальний акт передали до суду у 2016 році. Після відставки судді Юрія Зубця у 2021 році справу Пустового почали слухати спочатку. Судовий розгляд у Подільському суді на стадії дослідження доказів сторони обвинувачення;

- Екссуддя Шевченківського суду Світлана Гайдук, обвинувачується у незаконному застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно трьох учасників мирної акції протесту на вулиці Банковій у Києві та перешкоджанні мирним зібранням. Обвинувальний акт передали до суду у 2023 році. Справа у Печерському суді на стадії підготовчого провадження.

Раніше LB.ua писав, як Вища рада юстиції (ВРЮ) розглядала питання її звільнення у зв'язку з порушенням присяги у справі Загоровка.

Фото: Вікторія Герасимчук Ліворуч у формі – Владислав Загоровко

Що означає закінчення строків давності для притягнення до відповідальності?

Згідно з Кримінальним кодексом, термін давності для притягнення до кримінальної відповідальності за тяжкі злочини становить 10 років.

Після цього строку обвинувачений може подати до суду відповідне клопотання. Тоді суд закриває розгляд справи за нереабілітуючими обставинами. Тобто не виправдовує підсудного. Але і не виносить рішення про доведеність його вини.

Якщо ж обвинувачений хоче довести свою невинуватість у вчиненні злочину, хоче реабілітуватися, то суд продовжує розгляд справи і виносить вирок. Він може бути як виправдувальним, так і обвинувальним. У другому варіанті суд звільняє людину від покарання.

Це не стосується справ, які розглядаються за спеціальною процедурою (заочно). В них строки давності не рахуються поки людина у розшуку.

ЄСПЛ розглянув справу раніше ніж український суд першої інстанції

21 січня 2021 року, Європейський суд з прав людини ухвалив рішення, яким зокрема визнав що 1 грудня 2013 року Україна порушила права заявників, гарантовані Конвенцією. Було порушення Конвенційних прав заявників Геннадія Черевка і Владислава Загоровка https://cutt.ly/A1VvKU5 під час подій 1 грудня 2013 статті 3 (Заборона катування) та п.1 статті 5 (Право на свободу та особисту недоторканність).