Через російський обстріл прикордоння Чернігівщини постраждала родина

Російські окупанти обстріляли Семенівську громаду на Чернігівщині.

Про це повідомив керівник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Від ворожої атаки постраждала родина з чотирирічною дитиною. Чоловік отримав осколкові поранення, йому надали допомогу у місцевій лікарні. Його дочку перевозять до обласної лікарні проводити операцію. Дитина, на щастя, не постраждала.

"Подробиці такі: сім’я приїхала на вихідні провідати свою родичку у прикордонне село та потрапила під ворожий вогонь в той час, як вийшла з будинку на вулицю. Допомогу в евакуації постраждалих надали місцеві полісмени", - розповів Чаус.

Нагадаємо, минулого місяця через ворожий обстріл громади була поранена ще одна жителька.

Через атаку рашистів на Новгород-Сіверський район потерпіла волонтерка.