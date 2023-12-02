Естонія шукає спосіб депортувати тих, хто вирішить отримати російське громадянство

Кая Каллас вважає, що коли людина свідомо обирає громадянство Росії, яка напала на Україну, то може становити загрозу національній безпеці країни і вступити до лав росармії.

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас підтвердила, що влада шукає спосіб депортувати тих осіб, які вирішать отримати російське громадянство, передає Postimees.

Так Каллас відреагувала на заяву глави МВС Лаурі Ляенеметса і зазначила, що це офіційна позиція уряду.

"Я можу запевнити вас, що міністр внутрішніх справ представляє офіційну позицію уряду, яка заснована на безпеці та виживанні Естонії, на основі ухвалених Рійгікогу законів, зокрема, закону про іноземців, та відкликання довгострокової посвідки на проживання, які передує індивідуальна процедура, під час якої, відповідно до закону, визначать, чи іноземець становить загрозу для порядку та безпеки Естонської Республіки", - сказала прем'єр.

На думку Каллас, через незалежні ЗМІ людина, яка тривалий час прожила в Естонії, мала можливість скласти справжнє уявлення про напад Росії на Україну та про ставлення вільного, демократичного світу до російського вторгнення. Якщо при цьому людина добровільно вирішила прийняти російське громадянство, то це явний сигнал, який естонська держава не може ігнорувати.

"Крім того, той факт, що людина, яка проживала в Естонії, вирішує отримати громадянство Російської Федерації в той час, коли Російська Федерація нападає на українську державу та народ, свідчить про те, що у разі потреби в межах мобілізації вона готова вступити до російської армії та брати участь у нападах на Україну. Це вже загроза безпеці Естонської Республіки", - пояснила Каллас.

Глава уряду додала, що поліція і прикордонники зобов'язані розслідувати, чи це не є заявою особи про підтримку тероризму та діяльності Російської Федерації, а також діяльності, спрямованої проти Естонії та союзників.

Каллас зазначила що кожен випадок отримання російського громадянства розглядатимуть індивідуально.

Нагадаємо, цьогоріч на тимчасово окупованій території Луганської області росіяни створили умови для прискореної паспортизації РФ українських громадян, зокрема, неповнолітніх. Також в області окупанти організували виїзди по домівках, аби швидше провести примусову паспортизацію.