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Євросоюз цьогоріч збільшив імпорт російського ядерного палива порівняно з 2021 роком

П'ять держав ЄС, які експлуатують так звані реактори ВВЕР, ймовірно, знову перевищать рівень імпорту.

Євросоюз цьогоріч збільшив імпорт російського ядерного палива порівняно з 2021 роком
Фото: EPA/UPG

Європейський Союз збільшив імпорт ядерного палива та послуг для реакторів із Росії у 2023 році порівняно з 2021 роком.

Про це повідомило ESA - Агентство постачання Євратома (Європейської спільноти з атомної енергії), передає Reuters.

Попри те, що такий імпорт не підпадає під санкції ЄС, блок прагне зменшити свою залежність від Москви. Загальний обсяг імпорту з російської атомної енергетики минулого року залишався стабільним, незважаючи на попит на атомну енергію. Щоправда, п'ять держав ЄС, які експлуатують так звані реактори ВВЕР (водо-водяні енергетичні реактори), ймовірно, знову перевищать рівень імпорту порівняно з 2021 роком.

"Імпорт країн, що експлуатують реактори ВВЕР російської конструкції, зріс у 2022 році порівняно з 2021 роком, і, ймовірно, він зросте у 2023 році порівняно з роком до російського вторгнення", - заявив в.о. голови ESA Стефано Чіккарелло.

У 2022-му п'ять держав – Болгарія, Чехія, Фінляндія, Угорщина та Словаччина – купили у Росії на 30% більше послуг із конверсії та на 22% більше послуг зі збагачення, йдеться у жовтневому річному звіті ESA.

Чіккарелло додав, що держави, які повністю залежать від російського палива, збільшують запаси на випадок будь-якої перерви у постачанні до того, як альтернативне паливо буде ліцензоване.

За даними Європейської комісії, у 2022 році імпорт російської ядерної енергії до ЄС становив близько 750 мільйонів євро.

Тож поки країни ЄС обговорюють пропозицію Комісії щодо 12-го пакету економічних санкцій проти Росії, не йдеться про обмеження щодо російської ядерної енергетики.

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Нагадаємо, Польща і країни Балтії запропонували включити сферу атомної енергетики Росії ще в 11-ий пакет санкцій. Угорщині пропонували надано дев'ятирічний перехідний період для завершення будівництва атомної електростанції "Пакш" за російськими технологіями.

Але міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто на зустрічі глав МЗС країн-членів ЄС заявив, що його держава не підтримає санкції проти ядерної енергетики РФ. Він пояснив, що "Пакш" виробляє половину потреби країни в електроенергії. А дев'ять років тому Угорщина домовилася з Росією про розширення цієї атомної електростанції.

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