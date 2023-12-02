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Ватикан повідомив про покращення здоров'я Папи Франциска

Щоправда, задля безпеки Понтифік молитиметься в неділю в режимі відеоконференції, а не на відкритому повітрі.

Ватикан повідомив про покращення здоров'я Папи Франциска
Папа Франциск
Фото: EPA/UPG

Ватикан повідомив про покращення здоров'я Папи Франциска.

Про це заявив речник Святого Престолу Маттео Бруні, передає Vatican News.

"Стан здоров’я Святішого Отця покращився. В Папи відсутнє підвищення температури, він продовжує відповідне до ситуації лікування", – сказав Бруні. 

За його словами, Папа завтра, 3 грудня, очолить молитву "Ангел Господній". Щоправда, вона відбудеться у форматі відеоконференції з "Дому святої Марти", а не на відкритому повітрі, щоб "уникнути впливу температурних коливань".

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Нагадаємо, нещодавно Папа Франциск через погане самопочуття обмежив свій виступ на публічному заході. Перед цим він скасував поїздку на кліматичний саміт ООН у Дубаї. Хоча загальний клінічний стан Святішого Отця покращився після грипу та запалення дихальних шляхів, однак лікарі попросили нікуди не їздити.

Тим часом Спецпредставник Папи Римського кардинал Маттео Дзуппі хоче невдовзі відвідати Україну. У розмові 2 грудня з керівником ОПУ Андрієм Єрмаком кардинал говорив про повернення викрадених Росією дітей.

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