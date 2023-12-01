У Празі заборонили пропалестинську демонстрацію через антиізраїльське гасло

Раніше у МВС Чехії заявляли, що озвучення цього гасла може вважатися кримінальним злочином.

Муніципалітет столиці Чехії, Праги, заборонив пропалестинську демонстрацію. Це сталося через антиізраїльське гасло “Від ріки до моря Палестина буде вільною”.

Про це повідомляє CTK.

Акція мала відбутися у вівторок, 5 грудня, перед будівлею МВС Чехії. Метою мітингу організатори вказали підтримку зазначеного гасла “в його ненасильницькому початковому вигляді”.

Водночас, раніше у МВС заявляли, що озвучення цього гасла може вважатися кримінальним злочином.

Обґрунтовуючи скасування заходу, магістрат вказав, що це гасло вказує на знищення Ізраїлю. Гасло “Від річки до моря Палестина буде вільною” стосується розташування Держави Ізраїль між річкою Йордан і Середземним морем і вже давно використовується організаціями, які закликають до знищення Ізраїлю.

“Сенс гасла сприймається не лише як однозначна вимога припинення єврейського суверенітету в регіоні, а як повне припинення єврейської етнічної присутності в регіоні загалом”, – йдеться в обґрунтуванні заборони.

Муніципалітет також вказує, що це гасло є закликом до геноциду єврейського народу, а також відповідає діям і заявам терористичної організації ХАМАС.

Активісти, які хотіли провести акцію, вже заявили, що готують позов до адміністративного суду.

Нагадаємо, ізраїльська армія відновила удари по цілях ХАМАС у секторі Гази після тижневого гуманітарного режиму тиші. Ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що бої відновилися, бо терористи не дотрималися зобов'язання звільнити усіх викрадених жінок та відкрили вогонь по громадянах Ізраїлю.