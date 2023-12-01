У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Кіссінджер, який не зрозумів Путіна
Кіссінджер, який не зрозумів Путіна
Прикордонники не пропустили Порошенка в закордонне відрядження (доповнено)
Прикордонники не пропустили Порошенка в закордонне відрядження (доповнено)
Чи справді Захід зменшує рівень допомоги, щоб змусити нас до переговорів?
Чи справді Захід зменшує рівень допомоги, щоб змусити нас до переговорів?
На Закарпатті запроваджують перевірку документів у всіх жителів
На Закарпатті запроваджують перевірку документів у всіх жителів
​Промислова ставка Верховного головнокомандувача
​Промислова ставка Верховного головнокомандувача
​Данінг, Крюгер і план замислу
​Данінг, Крюгер і план замислу
СБУ прийшла з обшуками в Почаївську лавру: клірики ставили під сумнів суверенність України і ображали іудеїв (доповнено)
СБУ прийшла з обшуками в Почаївську лавру: клірики ставили під сумнів суверенність України і ображали іудеїв (доповнено)
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
ГоловнаСвіт

У Празі заборонили пропалестинську демонстрацію через антиізраїльське гасло

Раніше у МВС Чехії заявляли, що озвучення цього гасла може вважатися кримінальним злочином. 

У Празі заборонили пропалестинську демонстрацію через антиізраїльське гасло
Фото: З відкритих джерел

Муніципалітет столиці Чехії, Праги, заборонив пропалестинську демонстрацію. Це сталося через антиізраїльське гасло “Від ріки до моря Палестина буде вільною”.  

Про це повідомляє CTK.

Акція мала відбутися у вівторок, 5 грудня, перед будівлею МВС Чехії. Метою мітингу організатори вказали підтримку зазначеного гасла “в його ненасильницькому початковому вигляді”.

Водночас, раніше у МВС заявляли, що озвучення цього гасла може вважатися кримінальним злочином.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал
 

Обґрунтовуючи скасування заходу, магістрат вказав, що це гасло вказує на знищення Ізраїлю. Гасло “Від річки до моря Палестина буде вільною” стосується розташування Держави Ізраїль між річкою Йордан і Середземним морем і вже давно використовується організаціями, які закликають до знищення Ізраїлю. 

“Сенс гасла сприймається не лише як однозначна вимога припинення єврейського суверенітету в регіоні, а як повне припинення єврейської етнічної присутності в регіоні загалом”, – йдеться в обґрунтуванні заборони.

Муніципалітет також вказує, що це гасло є закликом до геноциду єврейського народу, а також відповідає діям і заявам терористичної організації ХАМАС.

Активісти, які хотіли провести акцію, вже заявили, що готують позов до адміністративного суду.

Нагадаємо, ізраїльська армія відновила удари по цілях ХАМАС у секторі Гази після тижневого гуманітарного режиму тиші. Ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що бої відновилися, бо терористи не дотрималися зобов'язання звільнити усіх викрадених жінок та відкрили вогонь по громадянах Ізраїлю.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies