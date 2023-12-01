Ізраїль відкликав посла в Іспанії через слова Санчеса про невибіркове вбивство палестинців

Тель-Авів відкликав посла Ізраїлю в Мадриді Родіку Радіан-Гордон для консультацій після того, як прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес поглибив дипломатичну суперечку з Ізраїлем, пише BBC.

Санчес заявив, що має “серйозні сумніви в тому, що Ізраїль дотримується міжнародного гуманітарного права”. Раніше він звинуватив Ізраїль у “невибірковому вбивстві палестинців” під час військової операції в Секторі Гази.

Тель-Авів засудив його висловлювання як обурливі, вдруге за тиждень викликавши посла Іспанії в Ізраїлі на догану.

“Ізраїль діє і продовжуватиме діяти згідно з міжнародним правом і продовжуватиме війну, доки всіх заручників не повернуть, а ХАМАС не буде ліквідовано з Гази”, − написав міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен на соцплатформі X.

Минулого тижня іспанський прем’єр зазначив у парламенті, що його новий уряд працюватиме як у Європі, так і в Іспанії, щоб визнати палестинську державу.

Після цього Санчес разом з прем’єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо приїхав до Ізраїлю, де заявив прем’єр-міністру Біньяміну Нетаньягу, що попри право Ізраїлю захищатися, “кількість жертв серед палестинців була “справді нестерпною”.

Ізраїль звинуватив двох прем'єр-міністрів у неспроможності покласти “повну відповідальність за злочини проти людяності, вчинені ХАМАС”, додавши, що їхні “неправдиві заяви... підтримують тероризм”.

Послів обох країн викликали на догану. Міністр закордонних справ Іспанії відкинув звинувачення Ізраїлю і дзеркально викликав посла Ізраїлю.

Нагадаємо, Санчес виграв новий термін на посаді прем’єр-міністра два тижні тому. Він став одним із найбільш відвертих критиків серед лідерів ЄС щодо відповіді Ізраїлю на напади ХАМАС 7 жовтня. Лівий уряд Санчеса складається з його Соціалістичної партії, лівого альянсу Sumar та каталонських сепаратистів.