Фінляндія припинила дію угоди про розвиток прикордонного співробітництва з РФ

Перед тим рішення про розрив угоди прийняла Росія.

Уряд Фінляндії розірвав угоду про розвиток прикордонного співробітництва між Фінляндською Республікою та Російською Федерацією.

Про це повідомила пресслужба уряду Фінляндії.

“Міністерство закордонних справ Російської Федерації 25 жовтня 2023 року оголосило нотою, переданою посольству Фінляндії в Москві, про припинення дії угоди”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що дія договору припиняється через 90 днів після повідомлення. Таким чином, 24 січня 2024 року договір втратить чинність.

Угоду про сприяння транскордонному співробітництву РФ і Фінляндія підписали 13 квітня 2012 року.

Як раніше повідомлялось, уряд Фінляндії закриває всі пункти пропуску на кордоні з Росією. Обмеження діятиме до 13 грудня, воно набуває чинності в ніч на 30 листопада. При цьому вантажні залізничні перевезення між Росією та Фінляндією продовжуються.