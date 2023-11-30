Новий план реформ. Чи відчинить НАТО двері для України?

Україна отримала чіткий сигнал від НАТО – адаптовану Річну національну програму, документ з переліком конкретних реформ, які цілком реально запровадити. Хоча вже очевидно, що за 2024-й ми навряд чи встигнемо виконати все, та є конкретний позитивний результат – план кроків, які допоможуть Україні стати частиною Альянсу. Утім радіти цьому зарано, адже потрібно ще переконати США й Німеччину , які поки що виступають проти швидкого вступу України до НАТО . Водночас наше керівництво готується до саміту Альянсу у Вашингтоні, що відбудеться влітку 2024 року. Там, зокрема, можуть вирішити питання членства України в НАТО.

Фото: EPA/UPG

Нова програма

Річна національна програма під егідою Комісії Україна — НАТО — це документ, що наближає Україну до членства в Альянсі. Там прописали конкретні реформи й кроки, які має виконати наша держава на шляху до нього.

Донедавна РНП складалася з близько 400 сторінок дуже докладно розписаних й іноді непіднімних для виконання кроків-реформ. Однак після серії перемовин зміст документа став цілком досяжним. Тепер 9 сторінок містять пункти, які Україна повинна виконати у 2024-му та в наступних роках. Такий підхід кардинально відрізняється від чинного з 2009 року, коли першу РНП завізував президент Ющенко, саме тому її нині назвали адаптованою, враховуючи реалії повномасштабної війни, що її веде Росія проти України.

У структурі програми залишилися п’ять основних розділів: політичні та економічні питання (хоча останніх поменшає), оборонні та військові виклики (на цьому робитиметься акцент), ресурсні та правові питання, а також проблеми безпеки.

“Адаптована РНП є максимально практичною, вона фокусується на реформах у секторі безпеки та оборони. Щодо політичних питань, куди була віднесена і проблема корупції, то в НАТО погодилися з тим, що вони мають бути вирішені вже під час перемовин про вступ до Євросоюзу, щоби не дублювати одні й ті самі завдання. У сфері демократичних трансформації чітко зафіксовано посилання на завдання, які Україна виконує на шляху європейської інтеграції”, – прокоментувала віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Фото: Офіс віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції / Facebook Ольга Стефанішина

Нова РНП повністю транслює порядок денний реформ, які має здійснити український уряд для початку переговорів з ЄС про вступ, а також для реалізації рекомендацій Групи семи (G7), Міжнародного валютного фонду, Ради Європи, Організації економічного співробітництва тощо. Визначені заходи також корелюються з порядком денним «Жінки, мир, безпека».

Якщо говорити про 2024 рік, то тут програма зосереджена на посиленні оборонних спроможностей сектору безпеки та оборони України через розвиток відповідних систем планування, управління та контролю.

Головне завдання – впровадження ефективного демократичного цивільного контролю над силами безпеки та оборони, прозорість, остаточна трансформація оборонної політики та планування, систем управління та контролю, цифрова безпека, кібер та інформаційна безпека, трансформація оборонної промисловості, розширення можливостей у сфері реабілітації та реінтеграції ветеранів/ветеранок війни.

І без тієї ж боротьби з корупцією не обійшлося. Проте цього разу НАТО контролюватиме лише те, як реформуються закупівлі військового відомства. Це стало одним із пріоритетів РНП. У кількох розділах йдеться про нарощування виробництва зброї та боєприпасів в Україні за допомогою союзників та західних виробників.

Фото: EPA/UPG Засідання Ради Україна-НАТО, 29 листопада 2023.

Зрада скасовується?

У заяві міністрів закордонних справ НАТО члени Альянсу підтвердили тісну співпрацю у сферах енергетичної безпеки, інновацій, кіберзахисту та стійкості. “Ми і надалі розвиватимемо ці сфери співробітництва”.

Після засідання Ради Україна-НАТО в Організації підтвердили, що продовжуватимуть надавати Україні невідкладну нелетальну допомогу. “Ми разом перетворюємо Комплексну програму допомоги на багаторічну програму, яка сприятиме Україні у перебудові її структур безпеки та оборони і розвиткові національної системи стримування та оборони на довготермінову перспективу”.

З'явилися й нові проєкти співпраці у галузях гуманітарного розмінування, медичної реабілітації поранених українських військовослужбовців, а також розвитку оборонно-промислового потенціалу України на основі стратегічного огляду оборонних закупівель.

Ну, а по суті, НАТО готує нас саме до формату переговорів про вступ. Коли це станеться – складне питання. Кулуарно йдуть дебати, поки що говорять, що це станеться не під час саміту у Вашингтоні 2024 року, як цього прагне українська сторона. Проте це не означає, що ситуація не може піти за цим сценарієм.

Міністри закордонних справ країн НАТО обговорили шлях України до членства в Альянсі і надали рекомендації щодо пріоритетних реформ в Україні, включаючи боротьбу з корупцією, зміцнення верховенства права та підтримку прав людини та прав меншин.

Фото: EPA/UPG Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та генсек НАТО Єнс Столтенберг після спільної заяви перед засіданням Ради Україна-НАТО у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, 29 листопада 2023 р.

Водночас адаптована РНП не містить додаткових заходів. За багатьма пунктами вона дійсно має “річний орієнтир” – до кінця 2024 року. Водночас є питання, які потребують довшого вирішення. До прикладу, йдеться про реформування системи правоохоронних органів. Досягти цього протягом 2024 року нереально. Здається, що все це залишається на майбутнє.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що “Україна наближається до НАТО більше, ніж коли-небудь раніше”, додавши, що “ми продовжуватимемо підтримувати її на шляху до членства”.

Як відбуватиметься моніторинг виконання програми? Відповідь на це питання полягає в одному слові – “періодично”. Ми запитали у деяких колег в Альянсі в кулуарах, щоб це могло означати. Отож, консультації відбуватимуться з міністерствами та відомствами, а також з громадськістю. Увага буде постійною. І це хороша новина.

Виконання РПН – це вже вступ в НАТО?

Ні. Виконання навіть усіх цілей РПН чи в 2024 року, чи в 2025-му автоматично не призводить до набуття членства в НАТО. Паралельно із проведенням реформ Україна має працювати з політичними елітами Німеччини та передусім США. Саме ці держави, поки що, блокують вступ України до НАТО. Заява держсекретаря США Ентоні Блінкена в Брюсселі підверджує, що США не готові поки що порушувати питання перемовин для України в НАТО під час саміту у Вашингтоні.

Фото: EPA/UPG Державний секретар США Ентоні Блінкен виступає з заключною промовою після засідання Ради Україна-НАТО, Брюссель, 29 листопада 2023 р.

При цьому Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен у Брюсселі встигли обговорили підготовку до Конференції оборонних промисловостей, яка відбудеться наступного тижня у США і на якій обговорюватиметься питання спільного військового виробництва для оборонних потреб України.

Дорога до НАТО для України буде тернистою. Досі не зрозуміло, чим завершиться саміт НАТО у Вашингтоні. До нього потрібно готуватися усім: українським політикам, дипломатам, експертам і громадянському суспільству. І варто пам'ятати, що ця зустріч відбуватиметься на тлі виборчих перегонів у США. Поки що ми маємо перший позитивний результат – адаптовану РНП, яка, можливо, у майбутньому допоможе відкрити Україні двері до НАТО.