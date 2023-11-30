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Витрати Німеччини на оборону наступного року перевищать 2% ВВП

Оборонні витрати обсягом 2 %  ВВП країни передбачені договором НАТО.

Витрати Німеччини на оборону наступного року перевищать 2% ВВП
Борис Пісторіус
Фото: spiegel.de

У 2024 році витрати Німеччини на оборону перевищать 2% ВВП, що передбачено договором НАТО. Про це повідомивміністр оборони ФРН Борис Пісторіус під час виступу на Берлінській безпековій конференції, – пише DW.

Виконати цю умову раніше неодноразово закликав партнерів з НАТО, у тому числі Німеччину, Дональд Трамп, який на той час був президентом США. Після повномасштабного військового вторгнення Росії до України у лютому 2022 року дискусія про необхідність збільшити витрати на оборону розгорілася у Німеччині з новою силою.

Заява Бориса Пісторіуса була зроблена на тлі кризи навколо федерального бюджету Німеччини на 2024 рік.

Згідно з рішенням Федерального конституційного суду Німеччини від 15 листопада, уряд країни не мав права спрямовувати на інші цілі незатребувані кредити зі спецфонду, створеного у 2021 році для ліквідації наслідків пандемії коронавірусу. Внаслідок цього в бюджеті Німеччини виникла “дірка” у 60 млрд євро. Під питанням опинилися й інші урядові проекти.

Нагадаємо, речник Міністерства оборони Німеччини запевнив, що попри бюджетні проблеми у ФРН обіцяна допомога Україні в розмірі 1,3 млрд євро забезпечена.

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