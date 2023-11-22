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Попри проблеми з бюджетом Німеччина запевнила, що допомога Україні в розмірі 1,3 млрд євро забезпечена

Наразі невідомо, чи очікувати збільшення військової допомоги ще на чотири мільярди євро.

Попри проблеми з бюджетом Німеччина запевнила, що допомога Україні в розмірі 1,3 млрд євро забезпечена
Фото: EPA/UPG

Речник Міністерства оборони Німеччини запевнив, що попри бюджетні проблеми у ФРН обіцяна допомога Україні в розмірі 1,3 млрд євро забезпечена, передає t-online.

Більша частина коштів у межах цього пакету допомоги надходить відповідно до 60 розділу федерального бюджету.

Речник німецького Міноборони додав, що поки не може сказати, чи буде заплановане збільшення військової допомоги ще на чотири мільярди євро, які мають включити до бюджету ФРН на 2024 рік.

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Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, перебуваючи з візитом в Україні, анонсував новий пакет військової допомоги Україні на 1,3 млрд євро. ДО нього, зокрема, увійдуть 4 системи IRIS-T, 20 тисяч снарядів 155-мм калібру та інше озброєння для ЗСУ.

Крім того, напередодні стало відомо, що уряд Німеччини заморозив більшість нових видаткових зобов'язань і намагається знайти вихід з бюджетної кризи, що поглиблюється. 

Минулого місяця Міноборони ФРН заявило, що міністр фінансів Крістіан Лінднер не передбачив у бюджеті країни на 2024 рік достатньо коштів на допомогу Україні. Тоді йшлося про нестачу 5 мільярдів євро.

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