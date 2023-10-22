Мінфін Німеччини не передбачив у бюджеті-2024 5 млрд євро на допомогу Україні

Кошти необхідні для ППО, броньованої техніки, а також на ремонт і логістику.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер не передбачив у бюджеті країни на 2024 рік достатньо коштів на допомогу Україні, повідомляє Bild.

Міністерство оборони ФРН заявило про нестачу 5 мільярдів євро.

Мінфін же передбачив 4 мільярди військової підтримки, яка фінансується з бюджету "загального фінансового управління". Однак із цих коштів 3,1 млрд уже виділили на обіцяні заходи, ще 770 млн закріпили за МЗС і його допомогу. Тож на військові проєкти у наступному році залишається 120 млн.

Натомість Німеччина планує витратити 880 млн євро на ППО для України, 675 млн - на ББМ, 390 млн - на інженерну діяльність, 395 млн - на засоби захисту, а також 2,34 млрд - на ремонт, запчастини і логістику.

Крім того, у бюджеті Мінфін не передбачив 525 млн євро на заміну техніки, які передають Збройні сили Німеччини.

Бюджет ФРН остаточно затвердять в середині листопада. До того часу триватимуть важкі переговори.

"Ми маємо дотримати свого слова. Не повинно бути так, що у нас вичерпаються фінансові можливості, коли справа дійде до допомоги Україні наступного року. Міністр фінансів Лінднер зобов'язаний надати Україні додаткові мільярди доларів доти, поки бюджет не буде остаточно ухвалено. Україна має мати можливість покластися на обіцянки Німеччини", - заявив член керівної СДПН, відповідальний за оборонний бюджет у бюджетному комітеті Андреас Шварц.

Нагадаємо, влітку міністр фінансів ФРН запевнив, що німецький уряд і надалі підтримуватиме Україну. За словами Лінднера, з початку повномасштабного вторгнення РФ Німеччина виділила на підтримку України 22 млрд євро, з них 12 млрд євро були витрачені на військову допомогу.

У п'ятницю, 20 жовтня, уряд Німеччини повідомив про нову партію військової допомоги для нашої держави. Серед важливої допомоги - додаткові зенітки Gepard.