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У Курській області РФ зникло світло, влада скаржиться на "обстріли"

У селищі Тьоткине пошкоджено лінію електропередачі.

У Курській області РФ зникло світло, влада скаржиться на "обстріли"
Фото: tvoemisto.tv

У селищі Тьоткіно в Курській області Росії зникло світло. Місцева влада скаржиться, що лінію електропередачі було пошкоджено нібито під час обстрілів.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на росЗМІ.

"Сьогодні вдень (22 жовтня, - ред.) з боку України обстріляно селище Тьоткіне. Ніхто з жителів не постраждав. Пошкоджено лінію електропередачі, у населеному пункті частково немає світла", - заявив губернатор Курської області Роман Старовойт.

За його словами, аварійні бригади вже розпочали відновлення енергопостачання.

"Осколками завдано збитків одному з домоволодінь", – додав він.

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Українське командування не коментувало ці повідомлення.

За підрахунками видання РБК, за півтора року війни з Україною російська влада повідомляла про атаки безпілотників на регіони Росії понад 500 разів. Про руйнування чи постраждалих згадувалося у 110 заявах.  Київ ці повідомлення не коментує.

Нагадаємо, 5 жовтня  атака дронів СБУ залишила без електроенергії військові об’єкти в Курській області. Це вже був не перший блекаут у Курській області від СБУ. Попередній був 29, а до цього - 26 вересня. Тоді також уразили електропідстанції, від яких живилися важливі військові об‘єкти росіян. Загалом, Служба безпеки організувала вже сім подібних атак на ворожу інфраструктуру.

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