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Португалія підвищила рівень терористичної загрози

Такі заходи через події на Близькому сході.

Португалія підвищила рівень терористичної загрози
Фото: EPA

Португалія підвищила рівень загрози тероризму із до "значного" у зв’язку з війною між Ізраїлем та ХАМАС. Про це повідомляє Portugal Resident.

Система внутрішньої безпеки Португалії (SSI) вирішила підвищити рівень терористичної загрози в країні з помірного до значного через конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС.

"Є умови, які виправдовують цю зміну", – йдеться у повідомленні.

В оприлюдененій заяві йдеться, що Служба розвідки безпеки (SIS), як організація, відповідальна за оцінку загроз, тісно співпрацювала з міжнародними та національними партнерами в контексті Системи внутрішньої безпеки. 

"Таким чином, SIS вважає, що існують умови, які виправдовують зміну ступеня терористичної загрози в Португалії з помірного на значний", – повідомили в заяві.

Уряд Франції оголосив, що країна перебуває у стані "надзвичайної готовності до нападу" на тлі побоювань щодо наслідків конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС.

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