У Газі після знищення ХАМАСу пропонують створити уряд за підтримки ООН і участі арабських урядів, − Bloomberg

У секторі Гази після знищення ХАМАСу можливе створення тимчасового уряду за підтримки ООН і за участю арабських урядів.

Про це йшлося під час перемовин американських та ізраїльських посадовців щодо майбутнього території, пише Bloomberg з посиланням на джерело.

Перемовини все ще перебувають на ранній стадії та залежать, зокрема, від успіху ізраїльської наземної атаки. “Будь-яка така можливість потребуватиме підтримки з боку арабських країн у всьому регіоні, що аж ніяк не є певним”, − зазначає видання.

Натомість лідер ізраїльської опозиції Яїр Лапід запропонував повернути контроль над Газою палестинській владі, яка зазнала поразки від ХАМАС на виборах у 2006 році.

“Я вважаю, що зрештою найкраще, щоб палестинська влада повернулася в Газ”, − сказав Лапід на брифінгу.

Тель-Авів неодноразово заявляв, що він не має наміру окупувати Газу, однак назвав подальше правління ХАМАСом неприйнятним після нападу 7 жовтня.

США зі свого боку занепокоєний тим, що напад на Газу без чіткої мети, окрім витіснення ХАМАСу, може перетворити конфлікт у регіональну війну. Президент Джо Байден закликав Ізраїль сформулювати довгостроковий план. Він висловив стурбованість тим, що країна зробить ті ж помилки, що й Сполучені Штати після терактів 11 вересня 2001 року, коли Америка вторглася в Афганістан та Ірак. “Хоча вона досягла деяких своїх цілей, включно з послабленням Аль-Каїди, вона загрузла на роки і втратила тисячі військових”, − підкреслює Bloomberg.

Нагадаємо, на саміті миру у Каїрі арабські лідери засудили бомбардування Ізраїлем Гази і вимагали відновити зусилля, щоб покласти край десятиліттям циклу насильства між ізраїльтянами та палестинцями.

Раніше міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Тель-Авів очікує на трифазову війну з ХАМАСом. Перша фаза − авіаудари й наземні маневри; друга − розгром осередків опору і третя − створення нового режиму безпеки в секторі Гази та припинення “відповідальності Ізраїлю за життя в секторі Гази”.