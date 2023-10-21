Кремль використовує шпигунів, соціальні мережі та ЗМІ, щоб вплинути на вибори у країнах, – американська розвідка

У п’ятницю Сполучені Штати оприлюднили дані розвідки США, який був надісланий понад 100 країнам, які показали, що Москва використовує шпигунів, соціальні медіа та російські державні ЗМІ, щоб підірвати віру суспільства в чесність демократичних виборів у всьому світі, — пише Reuters.

"Це глобальне явище, — йдеться у звіті, — Наша інформація вказує на те, що високопосадовці російського уряду, включаючи Кремль, бачать цінність такого типу операції впливу та вважають такі методи ефективними".

Вашингтон "усвідомлює свою власну вразливість перед цією загрозою", – йдеться у звіті, зазначаючи, що спецслужби США виявили, що "російські актори поширювали інформацію, щоб підірвати довіру суспільства до виборів у США 2020 року".

"Москва намагається посіяти нестабільність у демократичних країнах, зображуючи вибори як "нефункціональні, а уряди, що випливають із них, як нелегітимні", – йдеться у доповіді розвідки.

Оприлюднення даних розвідки відбулося на тлі напружених відносин між Сполученими Штатами та Росією через війну в Україні та ряду інших питань.

Росія використовує як відкриті, так і приховані механізми, включаючи мережі впливу та проксі-сервери, якими керують російські шпигунські служби.

У звіті країнам рекомендовано працювати над пом’якшенням російського втручання у вибори шляхом санкцій, обміну інформацією, видворення російських шпигунів і заборони на поїздки.

За 7 років Агентство внутрішньої безпеки та Служба військової контррозвідки затримали 46 підозрюваних у співпраці з російською чи білоруською розвідкою.