Диктатури проти демократій. Важливе звернення президента Байдена

Я знаю, що ці конфлікти можуть здаватися далекими. Природне запитання: чому це важливо для Америки? Тож дозвольте мені поділитися з вами, чому для національної безпеки Америки життєво важливо забезпечити успіх Ізраїлю та України. Ви знаєте, історія навчила нас, що коли терористи не платять за свій терор, коли диктатори не платять за свою агресію, вони створюють ще більше хаосу і завдають ще більше руйнувань».

Водночас Путін заперечує, що Україна є чи колись була державою. Він стверджує, що Україну створив СРСР.

У п'ятницю президент США Джозеф Байден звернувся до американців : «ХАМАС і Путін – це різні загрози. Але вони мають дещо спільне: хочуть повністю знищити сусідню демократію. Мета існування ХАМАС – знищувати Ізраїль і вбивати євреїв.

Фото: EPA/UPG Президент США Джо Байден виступає зі зверненням до нації щодо конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС, гуманітарної допомоги в Газі та подальшої підтримки України у війні з Росією, 19 жовтня 2023 р.

Президент Байден у цьому зверненні сказав ще багато цікавого про наші воєнні успіхи, що колись Польща також була частиною Російської імперії, а балтійські країни – союзники НАТО можуть стати ціллю російського імперіалізму, про паралелі між актами геноциду в нас та Ізраїлі.

Але ключова теза: диктатури хочуть зруйнувати демократію.

Багато хто запитує: навіщо мені Ізраїль і його поселення, якщо мій взвод дивиться на руїни Мар'їнки?

Світ став украй складним і взаємопов'язаним.

Зброя диктатур – це бідність, дурість, відсталість.

У Газі за гроші монархій Затоки й Ірану створили самопідтримувану систему, коли два мільйони людей не мають іншої роботи, хіба копати тунелі під містом, вибирати ХАМАС за їжу і збирати ракети на підземних фабриках.

Фото: Hassan Jedi/Flash90 Члени військового крила ХАМАС в місті Газа.

Так само чинить Росія на окупованих територіях: спочатку без паспорта ЛДНР чи РФ не отримати інсуліну, зарплати, допомоги з безробіття; а потім за неявку до військкомату штраф на кілька зарплат – і ось ти вже мобілізований у черговий механізований полк.

Голодуй або вмирай у лісосмузі.

Нас бомбардують іранськими дронами зі скопійованим німецьким або австрійським двигуном, цивільною електронікою з Тайваню або США (купленою через фірму-прокладку в Нігерії чи Казахстані), зібраними на заводі в Росії викруткою.

Такі самі дрони збирають у Лівані та Сирії – «Хель Авір» (ВПС Ізраїлю) регулярно завдає ударів по заводах і складах у передмісті Дамаска, по аеропорту Алеппо і базі Тіфор.

Тиждень тому знищили склад бригади «Аль-Кудс», якій дрони доставили з Лівану – сунітське угруповання на боці Асада отримує дрони від шиїтів із «Хезболли» з подачі Ірану.

Конфісковані міни та стрілецькі боєприпаси із затриманих суден, які йшли з Ірану, США відвантажать в Україну. Іран через Каспій поставив Москві 300 тисяч снарядів – ось наскільки все складно.

Іранські ракети в Червоному морі з території Ємену атакували есмінець США USS Carney, вогонь коригували дронами. Усі цілі перехопили.

Фото: Думская/Сергій Смолєнцев

У CNN скупий рядок інформації – ракети летіли до Ізраїлю.

Кожен, хто знає, яке озброєння мають хусити з “Ансар Алла”, мав би знизати плечима – навіть “Скади” не літають 1700 км, а саме така відстань від Сани (Ємен) до ізраїльського порту Ейлат.

Стріляли по цілях у Червоному морі – по самому есмінцю або по вертольотоносцю USS Bataan.

Іран явно не хоче в Середземному морі посилення угруповання США, здатного вести наступальні операції вглиб узбережжя – це загроза його проксі на Близькому Сході: в Лівані, Сирії та Секторі Гази.

Поки американці розгортають у регіоні дві авіаносні групи (USS Gerald R. Ford і USS Enterprise), плюс вертольотоносець USS Bataan, їм, імовірно, не потрібно підливати оливи у вогонь. Тому такі стримані заяви.

Але процеси тривають – біля баз США в Іраку збили три дрони. На Близькому Сході їх виробляють не так багато країн, які хочуть нашкодити США.

У Сирії серія ударів по базах США Аль-Танф та Коноко. Дрони-камікадзе і ракети. В Аль-Танфі бійці коаліції мають поранених від ударів камікадзе.

Відповідальність на себе взяло шиїтське угруповання – знову стирчать вуха Ірану.

Прессекретар Пентагону генерал Пет Райдер відверто заявив: «Наша мета – забезпечувати стримування потенційного ширшого регіонального конфлікту».

Фото: defense.gov Бригадний генерал Патрік Райдер

Але почалося це не вчора чи позавчора. І мова навіть не про те, що іранська ядерна програма – це суто РФ, а контракти на Су-35 за “Шахеди” і снаряди виникли не на порожньому місці, контакти налагоджували роками, ще з постачань “Торів”.

Ідеологічна база тираній зароджувалася десятиріччями.

Усі диктатури мають величезну інерцію.

Іран спершу вішав людей через зв'язки з джинами, каменував дівчат за відсутність хустки і відправляв записки з поправками до бюджету до криниці “прихованому імаму”, а потім узяв участь у трьох війнах.

Фото: EPA/UPG Іранський священнослужитель стоїть поруч із ракетами Zolfaghar-Basir (ліворуч) і Dezful (праворуч), виставленими на огляд з нагоди другої річниці ракетного удару Ірану по американській військовій авіабазі Айн аль-Асад в Іраку, Тегеран, 7 січня 2022 р.

Не навпаки.

Спочатку поліція моралі, арешти за підпільні дискотеки та вбивства протестувальників – потім експорт ісламської революції, “Моджахери” над Алеппо та прочани-шиїти з Афганістану на війні в Сирії.

Північна Корея перетворилася на концтабір без інтернету та міжнародного зв'язку не вчора, брата Кім Чен Ина вбили не вчора, людей почали розстрілювати із зенітних гармат теж не вчора.

І весь цей час очільники Північної Кореї контактували з лідерами Заходу, ООН оформлювала країні програму допомоги паливом і продовольством; Кім їв крабів і яловичину ваґю на переговорах, поки кукурудза в його країні – бажана надбавка до раціону.

РФ спершу труїла неугодних полонієм і “новачком”, вбивала опозиціонерів поблизу Кремля, а потім влізла в найбільшу війну в Європі.

Фото: EPA/UPG Знищена російська бронетехніка на Хрещатику, 24 серпня 2023

Спочатку розстріляли парламент, запроваджували цензуру, систему розпізнавання облич і тюремні терміни за репости.

А вже потім відрізали голови полоненим і катували цивільних на окупованих територіях.

Тоталітаризм ніколи не народжується раптово: усі ці соціальні рейтинги, уйгурські концтабори в Китаї, комітети захисту революції на Кубі з'являються поступово, як грибок.

Зменшення свобод і прав, державна пропаганда, цькування незгодних.

Фото: EPA/UPG Путін та Ібрагім Раїсі під час саміту в Тегерані, 19 липня 2022 року

Тим часом світ переймається зимовою відпусткою, планом продажів, квартальною премією та черговим серіалом. У підсумку доводиться запроваджувати державне нормування та їхати на безіменні атоли або двічі за століття до Європи, яку роздирає війна.

Але до того часу знижки Чорної п'ятниці цікавіші за чужі проблеми – так влаштована людська психіка.

Тепер очевидно, що Ізраїль атакували, щоб зруйнувати угоду із Саудівською Аравією, відтягнути частину допомоги США від Східної Європи – туди вже перекинули дві ескадрильї літаків, фахівців з глибинної розвідки, крейсери-носії ракетної зброї.

США організували повітряний міст – постачають навіть бронемашини, а волонтери збирають на бронежилети та білизну.

Фото: Міноборони Ізраїлю

Раптово готовність ЦАХАЛ до війни виявилася далеко не на висоті.

Серед запитів – крилаті бомби, ракети до ППО, снаряди.

Усе те, що хотіли б і ми.

Але великий прорив уже сам факт, що перші особи країни-гегемона заявили: хоч ХАМАС і кремлівський режим – явища різного штибу, але діють вони, аби знищити демократії, причому координуючи зусилля.

І саме тому важливо, що відбувається в Ізраїлі. Навіть якщо твій взвод дивиться на руїни Мар'їнки.

Фото: тг-канал Цаплієнка Знищена війною Мар'їнка

Ми не єдині переживаємо напад.

Ми не сам на сам із загрозою.

Ми здолали великий шлях: від відмови Німеччини у 2014-му продавати двигуни до нинішніх постачань батарей ПРО і оперативно-тактичних ракет залпами по 6 штук.

Протистояння диктатур і демократій – велика шахова дошка, на якій, крім Східної Європи, є багато клітинок.