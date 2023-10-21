Диктатури проти демократій. Важливе звернення президента Байдена

Президент Байден у цьому зверненні сказав ще багато цікавого про наші воєнні успіхи, що колись Польща також була частиною Російської імперії, а балтійські країни – союзники НАТО можуть стати ціллю російського імперіалізму, про паралелі між актами геноциду в нас та Ізраїлі.
Але ключова теза: диктатури хочуть зруйнувати демократію.
Багато хто запитує: навіщо мені Ізраїль і його поселення, якщо мій взвод дивиться на руїни Мар'їнки?
Світ став украй складним і взаємопов'язаним.
Зброя диктатур – це бідність, дурість, відсталість.
У Газі за гроші монархій Затоки й Ірану створили самопідтримувану систему, коли два мільйони людей не мають іншої роботи, хіба копати тунелі під містом, вибирати ХАМАС за їжу і збирати ракети на підземних фабриках.
Так само чинить Росія на окупованих територіях: спочатку без паспорта ЛДНР чи РФ не отримати інсуліну, зарплати, допомоги з безробіття; а потім за неявку до військкомату штраф на кілька зарплат – і ось ти вже мобілізований у черговий механізований полк.
Голодуй або вмирай у лісосмузі.
Нас бомбардують іранськими дронами зі скопійованим німецьким або австрійським двигуном, цивільною електронікою з Тайваню або США (купленою через фірму-прокладку в Нігерії чи Казахстані), зібраними на заводі в Росії викруткою.
Такі самі дрони збирають у Лівані та Сирії – «Хель Авір» (ВПС Ізраїлю) регулярно завдає ударів по заводах і складах у передмісті Дамаска, по аеропорту Алеппо і базі Тіфор.
Тиждень тому знищили склад бригади «Аль-Кудс», якій дрони доставили з Лівану – сунітське угруповання на боці Асада отримує дрони від шиїтів із «Хезболли» з подачі Ірану.
Конфісковані міни та стрілецькі боєприпаси із затриманих суден, які йшли з Ірану, США відвантажать в Україну. Іран через Каспій поставив Москві 300 тисяч снарядів – ось наскільки все складно.
Іранські ракети в Червоному морі з території Ємену атакували есмінець США USS Carney, вогонь коригували дронами. Усі цілі перехопили.
У CNN скупий рядок інформації – ракети летіли до Ізраїлю.
Кожен, хто знає, яке озброєння мають хусити з “Ансар Алла”, мав би знизати плечима – навіть “Скади” не літають 1700 км, а саме така відстань від Сани (Ємен) до ізраїльського порту Ейлат.
Стріляли по цілях у Червоному морі – по самому есмінцю або по вертольотоносцю USS Bataan.
Іран явно не хоче в Середземному морі посилення угруповання США, здатного вести наступальні операції вглиб узбережжя – це загроза його проксі на Близькому Сході: в Лівані, Сирії та Секторі Гази.
Поки американці розгортають у регіоні дві авіаносні групи (USS Gerald R. Ford і USS Enterprise), плюс вертольотоносець USS Bataan, їм, імовірно, не потрібно підливати оливи у вогонь. Тому такі стримані заяви.
Але процеси тривають – біля баз США в Іраку збили три дрони. На Близькому Сході їх виробляють не так багато країн, які хочуть нашкодити США.
У Сирії серія ударів по базах США Аль-Танф та Коноко. Дрони-камікадзе і ракети. В Аль-Танфі бійці коаліції мають поранених від ударів камікадзе.
Відповідальність на себе взяло шиїтське угруповання – знову стирчать вуха Ірану.
Прессекретар Пентагону генерал Пет Райдер відверто заявив: «Наша мета – забезпечувати стримування потенційного ширшого регіонального конфлікту».
Але почалося це не вчора чи позавчора. І мова навіть не про те, що іранська ядерна програма – це суто РФ, а контракти на Су-35 за “Шахеди” і снаряди виникли не на порожньому місці, контакти налагоджували роками, ще з постачань “Торів”.
Ідеологічна база тираній зароджувалася десятиріччями.
Усі диктатури мають величезну інерцію.
Іран спершу вішав людей через зв'язки з джинами, каменував дівчат за відсутність хустки і відправляв записки з поправками до бюджету до криниці “прихованому імаму”, а потім узяв участь у трьох війнах.
Не навпаки.
Спочатку поліція моралі, арешти за підпільні дискотеки та вбивства протестувальників – потім експорт ісламської революції, “Моджахери” над Алеппо та прочани-шиїти з Афганістану на війні в Сирії.
Північна Корея перетворилася на концтабір без інтернету та міжнародного зв'язку не вчора, брата Кім Чен Ина вбили не вчора, людей почали розстрілювати із зенітних гармат теж не вчора.
І весь цей час очільники Північної Кореї контактували з лідерами Заходу, ООН оформлювала країні програму допомоги паливом і продовольством; Кім їв крабів і яловичину ваґю на переговорах, поки кукурудза в його країні – бажана надбавка до раціону.
РФ спершу труїла неугодних полонієм і “новачком”, вбивала опозиціонерів поблизу Кремля, а потім влізла в найбільшу війну в Європі.
Спочатку розстріляли парламент, запроваджували цензуру, систему розпізнавання облич і тюремні терміни за репости.
А вже потім відрізали голови полоненим і катували цивільних на окупованих територіях.
Тоталітаризм ніколи не народжується раптово: усі ці соціальні рейтинги, уйгурські концтабори в Китаї, комітети захисту революції на Кубі з'являються поступово, як грибок.
Зменшення свобод і прав, державна пропаганда, цькування незгодних.
Тим часом світ переймається зимовою відпусткою, планом продажів, квартальною премією та черговим серіалом. У підсумку доводиться запроваджувати державне нормування та їхати на безіменні атоли або двічі за століття до Європи, яку роздирає війна.
Але до того часу знижки Чорної п'ятниці цікавіші за чужі проблеми – так влаштована людська психіка.
Тепер очевидно, що Ізраїль атакували, щоб зруйнувати угоду із Саудівською Аравією, відтягнути частину допомоги США від Східної Європи – туди вже перекинули дві ескадрильї літаків, фахівців з глибинної розвідки, крейсери-носії ракетної зброї.
США організували повітряний міст – постачають навіть бронемашини, а волонтери збирають на бронежилети та білизну.
Раптово готовність ЦАХАЛ до війни виявилася далеко не на висоті.
Серед запитів – крилаті бомби, ракети до ППО, снаряди.
Усе те, що хотіли б і ми.
Але великий прорив уже сам факт, що перші особи країни-гегемона заявили: хоч ХАМАС і кремлівський режим – явища різного штибу, але діють вони, аби знищити демократії, причому координуючи зусилля.
І саме тому важливо, що відбувається в Ізраїлі. Навіть якщо твій взвод дивиться на руїни Мар'їнки.
Ми не єдині переживаємо напад.
Ми не сам на сам із загрозою.
Ми здолали великий шлях: від відмови Німеччини у 2014-му продавати двигуни до нинішніх постачань батарей ПРО і оперативно-тактичних ракет залпами по 6 штук.
Протистояння диктатур і демократій – велика шахова дошка, на якій, крім Східної Європи, є багато клітинок.