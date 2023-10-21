Внаслідок нічної атаки по Кривому Рогу загинув чоловік

Внаслідок ворожої атаки по Кривому Рогу ввечері та вночі на 21 жовтня пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Ворог продовжує тактику терору. Ввечері та вночі окупанти атакували Україну, в тому числі і наше місто, ракетами та ударними БПЛА. На жаль, були влучення. Внаслідок вечірнього ракетного удару по дачному кооперативу в передмісті загинув чоловік 1963 р.н., його дружина 1967 р.н. була доставлена до лікарні у тяжкому стані", – повідомляє Олександр Вілкул.

Відомо, що було пошкоджено три будинки. Пожежа, що виникла в результаті удару, була оперативно ліквідована.

"Пізно ввечері була ще одна атака ракетами та БПЛА. Пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури. Пожежа, що виникла була також оперативно ліквідована. Головне – без втрат", – додав глава Ради оборони.

За даними Генштабу ворог завдав 9 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.