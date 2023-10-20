Головне за п’ятницю, 20 жовтня: 77 бойових зіткнень, Зеленський на півдні, нова партія військової допомоги від Німеччини

77 бойових зіткнень, наступальні дії Сил оборони, ворожі обстріли, Зеленський на Херсонщині та Миколаївщині, новий пакет допомоги від Німеччини. Яким запам’ятається 604-й день повномасштабної війни.

Під час робочої поїздки до Херсонської області президент Володимир Зеленський провів нараду з військовим командуванням щодо актуальних питань на передовій.

У нараді взяли участь: Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, командувач морської піхоти Військово-Морських сил Збройних Сил України Юрій Содоль, командувач ОСУВ «Одеса» Андрій Гнатов.

Президенту доповіли про оборонні дії на Авдіївському напрямку та невдалі спроби штурмів з боку противника, які призвели до рекордних втрат у живій силі й техніці російського агресора.

Учасники наради також докладно проаналізували ситуацію на Куп’янському напрямку і предметно обговорили поточні операції українських оборонців на півдні.

Також президент відвідав розташування одного з підрозділів Херсонського прикордонного загону та привітав військовослужбовців із 20-річчям створення Управління розвідки Державної прикордонної служби України.

У Миколаєві Президент Володимир Зеленський очолив нараду з актуальних питань безпеки та життєдіяльності регіону.

Зокрема командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса" Андрій Гнатов доповів про безпекову обстановку в Чорному морі, про загрози судноплавству, прикриття портової інфраструктури та результати роботи «зернового коридору».

Крім того, Зеленський відвідав військовий госпіталь, де лікуються поранені українські бійці. Президент вручив бійцям ордени «За мужність» ІІІ ступеня, військові медики отримали ордени Данила Галицького за зразкове виконання військового обов’язку та самовіддані дії при наданні медичної допомоги захисникам і захисницям України.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось 77 бойових зіткнень.

Українські бійці відбили майже 23 атаки росіян на Куп’янському напрямку і ще 20 - на Авдіївському. Також вороги намагалися відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, але успіху не мали. Відбивали ворожі атаки наші захисники й на інших напрямках.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Українська авіація завдала сімох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та ще чотирьох - по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів, три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 20 жовтня – в нашій новині.

Російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу у Дніпропетровській області, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Ворог поцілив ракетою по дачному кооперативу в Кривому Розі. Загинув 60-річний чоловік. Щирі співчуття рідним”, - написав Лисак, додавши, що жінка 57 років отримала осколкові поранення. Вона в лікарні у важкому стані.

Внаслідок удару сталась пожежа, яку рятувальники вже ліквідували.

На думку естонської розвідки, Росія маскує підготовку до нового наступу і називає свої дії активною обороною.

“Дії, які вживає Російська Федерація на сході і на північному сході можуть призвести до того, що найближчими тижнями армія РФ спробує розвинути успіх, направити туди додаткові сили і перейти в наступ на тій ділянці фронту", - сказав глава розвідцентру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг. Він зазначив, що Росія ще має 4 млн артилерійських снарядів, їх вистачить на рік війни малої інтенсивності. Крім того, 350 тис. артилерійських снарядів, які поставлені з Північної Кореї, говорять про те, що Росія планує продовжувати війну проти України ще довго.

За оцінкою естонських військових, основними напрямками для Росії стали напрямки Авдіївка-Мар'їнка та Куп'янськ-Лиман. Влітку на цих ділянках стабільно фіксували по 20-40 атак на день, а сьогодні, в середньому, по 76 атак на добу.

“Не варто забувати, що наближається зима. Звичайно, знову почнуться атаки на енергетичну інфраструктуру. Нам здається, що Російська Федерація вже закінчила підготовку цих ударів. Цього можна очікувати у найближчі тижні чи місяць", - зазначив Ківісельг.

Уряд Німеччини повідомив про нову партію військової допомоги, яку країна передала Україні. Серед іншої важливої допомоги Україні нададуть додаткові зенітки Gepard, йдеться на урядовому сайті.

До нового пакету військової допомоги увішли: 20 БпЛА RQ-35 Heidrun; 20 БпЛА Vector; 3 зенітні установки Gepard; 13 машин охорони кордону; 3872 димових снарядів 155-мм; 1 мостоукладач Biber; 3 тягачі HX81 та 3 причепи до них.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв Україні подальші постачання зброї та фінансову підтримку. Зокрема на зимовий період Німеччина надасть Україні додаткові системи ППО Patriot та Iris-T.

Служба безпеки завершила розслідування і направила до суду обвинувальний акт щодо настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебідя).

Митрополит обвинувачується за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, вчинене службовою особою повторно).

Санкції статей передбачають до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як встановило слідство, митрополит неодноразово публічно заперечував існування України як суверенної держави.

Також він називав російську збройну агресію проти України «громадянським конфліктом», який триває з 2014 року.

Ініційована СБУ судова лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинних дій клірика.

Докладніше – в новині.

Іран зможе вільно торгувати ракетами з усім світом, зокрема з Росією, оскільки минув термін дії резолюції ООН, яка обмежувала для країни експорт балістичних ракет.

Про це в інтерв'ю LB.ua наголосив колишній керівник Ради національної безпеки Ізраїлю Еяль Хулата. "Тепер вони можуть вільно торгувати ракетами з усім світом, зокрема з Росією. І в нас іще менше шансів зупинити їх. При цьому Тегеран також отримає доступ до технологій і зможе експортувати їх", - сказав Хулата.

Він додав, що Ізраїль виступав проти цього і багато разів виносив питання на міжнародне обговорення. "Ми знали, що це станеться, якщо світ не відреагує. А світ не відреагував", - зауважив ексглава ізраїльської Ради нацбезпеки.

За словами Хулати, Ізраїль та Україна можуть об'єднати зусилля і вимагати від міжнародної спільноти зупинити розповсюдження іранських балістичних ракет.

Подробиці – в новині та в ексклюзивному інтерв’ю.

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