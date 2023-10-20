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Окупанти у Криму затримують для перевірки віруючих біля мечеті

Наразі їхній правовий статус невідомий.

Окупанти у Криму затримують для перевірки віруючих біля мечеті
Фото: КримSOS

На околиці Сімферополя у тимчасово окупованому Криму окупанти затримують для перевірки віруючих біля мечеті.

Про це повідомляє Центр прав людини Zmina.

“Силовики незаконних “Росгвардії” та “центру з протидії екстремізму” перевіряють людей, які виходять після п’ятничного намазу в одній із мечетей на околиці Сімферополя”, - йдеться у повідомленні. 

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Зазначається, що окупанти просять деяких з віруючих затриматися. Наразі їхній правовий статус невідомий.

Нагадаємо, влітку російські силовики влаштували у Сімферополі біля будівлі так званого "Верховного суду" масові затримання кримських татар.

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