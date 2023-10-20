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Режисер Олег Сенцов розповів про бій, у якому отримав поранення

"Уламок від підствольного ВОГа заліз мені під ребра. Стало зрозуміло, що ми не тільки не в змозі виконати задачу, а й не протримаємося до вечора", - написав військовий.

Режисер Олег Сенцов розповів про бій, у якому отримав поранення
Олег Сенцов
Фото: Олександр Ратушняк

Режисер Олег Сенцов розповів про учорашній бій, під час якого отримав поранення.

Допис Сенцов оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці.

"Вчора ми відбивали важливу посадку на найгарячішому зараз напрямку. Перша група, де був я, змогла зачепитися за траншею противника та одразу вступила в бій на двох напрямках. Друга теж зайшла, в іншу траншею, знищила ворога, але її вибили звідти підтягнуті резерви противника. Третя група прийняла важкий бій і майже повністю загинула ще на початку операції", - розповів режисер.

За його словами, окупанти кидали в бій велику кількість піхоти та бронегруп, які переважно знищувала українська артилерія, FPV-дрони і танк.

"Кажуть, що наступ росіян був вчора масштабний... Ворожа піхота не змогла нас вибити, хоч й зажала на клаптику в 50 метрів. Конкурс в кого більше гранат продовжувався. Гул броні придавав ворогу впевненості, тому крики: "Здавайтесь!" лунали з обох флангів постійно. З 13 бійців в нас був один важко поранений, та декілька легких. Тоді ж уламок від підствольного ВОГа заліз мені під ребра. Стало зрозуміло, що ми не тільки не в змозі виконати задачу, а й не протримаємося до вечора", - зазначив Сенцов.

За словами бійця, опісля на них рушила ворожа колона із шести танків, "обвішаних зверху піхотою як мавпами на деревах". Після перестрілки ворожа техніка розвернулася і поїхала назад, а тоді група Сенцова отримала наказ про відхід.

"Нам пощастило. Нам багато разів пощастило в цей день. В тому числі, коли ми евакуювалися з цього оточення під прикриттям двох, приїхавших за нами бредляків. Але пощастило не усім, хто брав участь в цій операції. Ще не втрачається надія, що хтось з інших груп потрапив в полон, або блукає посадками - пошуки тривають", - підсумував військовий і додав, що "немає статистики, якими нам це дається жертвами". 

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Нагадаємо, 19 жовтня режисер, який нині воює у лавах Збройних Сил України, повідомив, що отримав поранення на фронті.

Він двічі отримував контузію на фронті – у липні та у вересні. У липні Сенцов також потрапив під артобстріл та отримав осколкове поранення. У червні режисеру присвоїли звання молодшого лейтенанта.

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