Колишній політв'язень Кремля, український режисер і військовий Олег Сенцов дістав поранення на фронті.

Про це він повідомив у фейсбуці.

Сенцов зазначив, що бійці потрапили під артобстиріл. Поранені троє людей.

"Тиждень не задався. На першому ж бойовому виході після повернення, під час десантування, попали під артилерійський обстріл. Бредлі знов врятував нам життя. Троє поранених, в основному уламки. З обличчя вже витягнули, дрібні в руці та нозі залишаться зі мною назавжди. У інших хлопців теж все добре – запоріжськи лікарі знають свою справу, дякую!" – написав він.

Фото: Олег Сенцов

Нагадаємо, раніше, 9 липня, стало відомо, що Сенцов отримав контузію на фронті.

14 липня Олег Сенцов, Оксана Забужко та загиблий під Бахмутом журналіст Арман Сольден отримали орден Почесного легіону – найвищу нагороду у Франці.

ББМ "Бредлі", про яку згадував Сенцов, надана Україні американськими союзниками. В червні ця техніка вже врятувала життя екіпажу. Захисники вижили після прямого влучання "Граду".