За минулу добу ЗСУ знищили ще 620 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні 238 300 військових.

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 620 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні більше 238 тисяч військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.07.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 238 300 (+620) осіб ліквідовано

танків – 4115 (+8)

бойових броньованих машин – 8034 (+8)

артилерійських систем – 4504 (+23)

РСЗВ – 685 (+4)

засоби ППО – 428 (+3)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 310 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3828 (+8)

крилаті ракети – 1273 (+0)

кораблі/катери – 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 7059 (+15)

спеціальна техніка – 677 (+11).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що в неділю, 16 червня, у тимчасово окупованому Ювілейному Луганської області підірвали склад ракетного озброєння росіян.

За суботу, 15 липня, армія ворога втратила близько 500 військових, пʼять танків та багато іншої військової техніки. З початку повномасштабного вторгнення Збройні сили знищили близько 237 680 окупантів.