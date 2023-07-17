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За минулу добу ЗСУ знищили ще 620 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні 238 300 військових.

За минулу добу ЗСУ знищили ще 620 російських окупантів
Фото: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 620 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні більше 238 тисяч військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 238 300 (+620) осіб ліквідовано
  • танків – 4115 (+8)
  • бойових броньованих машин – 8034 (+8)
  • артилерійських систем – 4504 (+23)
  • РСЗВ – 685 (+4)
  • засоби ППО – 428 (+3)
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 310 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3828 (+8)
  • крилаті ракети – 1273 (+0)
  • кораблі/катери – 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7059 (+15)
  • спеціальна техніка – 677 (+11).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що в неділю, 16 червня, у тимчасово окупованому Ювілейному Луганської області підірвали склад ракетного озброєння росіян

За суботу, 15 липня, армія ворога втратила близько 500 військових, пʼять танків та багато іншої військової техніки. З початку повномасштабного вторгнення Збройні сили знищили близько 237 680 окупантів.

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