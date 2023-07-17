За минулу добу ЗСУ знищили ще 620 російських окупантів

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 620 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні більше 238 тисяч військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 238 300 (+620) осіб ліквідовано
- танків – 4115 (+8)
- бойових броньованих машин – 8034 (+8)
- артилерійських систем – 4504 (+23)
- РСЗВ – 685 (+4)
- засоби ППО – 428 (+3)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 310 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3828 (+8)
- крилаті ракети – 1273 (+0)
- кораблі/катери – 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7059 (+15)
- спеціальна техніка – 677 (+11).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, що в неділю, 16 червня, у тимчасово окупованому Ювілейному Луганської області підірвали склад ракетного озброєння росіян.
За суботу, 15 липня, армія ворога втратила близько 500 військових, пʼять танків та багато іншої військової техніки. З початку повномасштабного вторгнення Збройні сили знищили близько 237 680 окупантів.