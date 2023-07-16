Головне за день. Неділя, 16 липня

Ворожі удари по Харкову та Херсонщині, 20 бойових зіткнень на сході, наступальні дії Сил оборони, вибухи в тимчасово окупованому Ювілейному. Яким запам’ятається 508-й день повномасштабної війни.

Сьогодні близько 20:00 окупанти обстріляли населений пункт у Бериславській територіальній громаді на Херсонщині, загинула жінка, повідомили в Офісі генерального прокурора.

За попередніми даними, російські військові завдали двох авіаударів керованими авіабомбами.

Упродовж дня внаслідок російської агресії на території Херсонщини травмовано ще пʼять цивільних, серед яких двоє дітей.

Годину тому голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що ввечері ворог випустив керовані авіабомби по Зміївці. Внаслідок удару несумісні з життям поранення отримала 70-річна жінка. Вона загинула на місці.

У неділю російська армія завдала чергового удару по Харкову, повідомив голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов.

Згодом міський голова Ігор Терехов повідомив, що кількість постраждалих зросла до семи.

За даними слідства, 16 липня приблизно о 18:50 ворог завдав ракетного удару по території промислового підприємства в Основ’янському районі обласного центру. Окупанти вдарили, попередньо, двома ракетами типу С-300, випущеними з території Бєлгородської області РФ.

“Наразі відомо про одного загиблого та трьох поранених − всі працівники промислового підприємства. Дані уточнюються”, − зазначили прокурори.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. За добу відбулось 20 бойових зіткнень.

Ворог завдав 6 ракетних та 38 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт.

Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російської армії.

Один удар поцілив по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії за цей період уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях та два ворожі засоби протиповітряної оборони.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 16 липня – в нашій новині.

Українські військові мають успіхи на Бердянському напрямку, просунулися на відстань понад кілометр, повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

"На Мелітопольському напрямку ситуація без змін, а ось на Бердянському напрямку маємо просування у глибину оборони противника на понад один кілометр уздовж певної лінії фронту", - сказав він.

Українські підрозділи закріплюються на рубежах, проводять аеророзвідку, розміновують території та продовжують виконувати вогневі задачі.

У неділю, 16 червня, у тимчасово окупованому Ювілейному Луганської області, було чути звуки, схожі на вибухи, повідомляє СтратКом ЗСУ.

Як з'ясувалось пізніше, вибухи - це результат влучання українських військових в склад ракетного озброєння росіян. За попередніми даними, гучно було в районі території шахти "Мащинська".

"Фото та відео ураження Силами оборони України складу ракетного озброєння в тимчасово окупованому Ювілейному, що у Луганській області", - сказано в повідомленні.

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