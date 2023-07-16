Росіяни вдарили по Харкову, є постраждалі і, попередньо, загиблий (оновлено)

У неділю російська армія завдала чергового удару по Харкову
Про це повідомив голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов.
Профільні служби виїхали на місця викликів.
“Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється”, − зазначив голова ОВА.
Міський голова Ігор Терехов зазначив, що попередньо є влучання в Основʼянському районі.
Оновлення 19:29. Синєгубов повідомив, що, попередньо, є чотири постраждалих.
Оновлення 20:08. Терехов повідомив, що на місці прильотів працюють співробітники ДСНС. Гасять пожежу.
Кількість постраждалих зросла до семи. Також є непідтверджена інформація про одного загиблого.
На місці влучання виникла пожежа. Служби працюють над ліквідацією наслідків, додав очільник ОДА.
Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти з території Бєлгородської області запустили по Харкову чотири ракети ЗРК С-300. Дві ракети вибухнули в повітрі, дві інші ракети влучили в землю на стадіоні та в дорожнє покриття на території Шевченківського району. В чотирьохповерховому будинку вибиті вікна, постраждалих немає.