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Росіяни вдарили по Харкову, є постраждалі і, попередньо, загиблий (оновлено)

Зафіксовано прильоти в Основʼянському районі.

Росіяни вдарили по Харкову, є постраждалі і, попередньо, загиблий (оновлено)
Фото: Телеграм-канал Олега Синєгубова

У неділю російська армія завдала чергового удару по Харкову

Про це повідомив голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов.

Профільні служби виїхали на місця викликів. 

“Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється”, − зазначив голова ОВА.

Міський голова Ігор Терехов зазначив, що попередньо є влучання в Основʼянському районі.

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Оновлення 19:29. Синєгубов повідомив, що, попередньо, є чотири постраждалих.

Оновлення 20:08. Терехов повідомив, що на місці прильотів працюють співробітники ДСНС. Гасять пожежу.

Кількість постраждалих зросла до семи. Також є непідтверджена інформація про одного загиблого.

На місці влучання виникла пожежа. Служби працюють над ліквідацією наслідків, додав очільник ОДА.

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти з території Бєлгородської області запустили по Харкову чотири ракети ЗРК С-300. Дві ракети вибухнули в повітрі, дві інші ракети влучили в землю на стадіоні та в дорожнє покриття на території Шевченківського району. В чотирьохповерховому будинку вибиті вікна, постраждалих немає.

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