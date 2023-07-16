МВС підготувало законопроєкт про безпечне середовище

Міністерство внутрішніх справ України підготувало законопроєкт про безпечне середовище.

Про це повідомив очільник міністерства Ігор Клименко.

Це – рамковий закон, який стосуватиметься всіх напрямків діяльності міністерства.

"Його виконання і відчуття безпеки кожного громадянина – це пріоритет нашої роботи, від якого залежить довіра людей до поліції”, − зазначив він під час представлення колективу голови Національної поліції України Івана Вигівського.

Клименко зауважив, що в умовах війни на поліцію покладено багато завдань, але основним залишається безпека громадян.

“Поліцейські завжди знаходяться серед громадян, цілодобово несуть службу на вулицях. І завдання кожного з вас – це безпека людей, утримання стабільності в державі, а також попередження, розкриття і розслідування злочинів”, − сказав міністр.

Він також акцентував на необхідності посилити роботу правоохоронців у протидії незаконному обігу зброї та наркозлочинності, попередження шахрайств та випадків домашнього насильства.

Нагадаємо, що з 20 січня Вигівський тимчасово виконував обов'язки керівника Нацполіції. Перед цим КМУ призначив голову Нацполіції Ігоря Клименка виконувачем обов’язків міністра внутрішніх справ.