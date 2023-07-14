ВР змінила дати святкування Різдва, Дня Української Державності та Дня захисників і захисниць

Верховна Рада змінила дати трьох свят – Різдва Христового, Дня Української Державності, Дня захисників і захисниць України.

Про це повідомив у Telegram депутат із парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Ухвалення закону "Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України" (законопроєкт № 9431) підтримав 241 депутат.

Відтепер Різдво Христове офіційно відзначатиметься в Україні 25 грудня, а не 7 січня, День Української Державності – 15 липня, а не 28 липня, День захисників і захисниць України – 1 жовтня, а не 14 жовтня. Відповідні зміни вносяться до статті 73 Кодексу законів про працю України. Водночас не зміниться дата святкування Великодня та деяких інших свят.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради відповідний законопроєкт 28 червня.

Православна церква України (ПЦУ) ухвалила рішення перейти на новоюліанський календар з 1 вересня 2023 року.