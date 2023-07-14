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Ворог здійснив за добу понад 1 000 обстрілів позицій ЗСУ на Бахмутському та Лиманському напрямках, – Череватий

Збройні сили знищили 119 окупантів.

Ворог здійснив за добу понад 1 000 обстрілів позицій ЗСУ на Бахмутському та Лиманському напрямках, – Череватий
Бахмут
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

На Бахмутському та Лиманському напрямках російські військові здійснили за добу понад 1 000 обстрілів українських позицій.

Про це заявив в ефірі телемарафону речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

"На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують утримувати ініціативу, тиснути ворога. Хоча він пробує контратакувати. Цієї доби, зокрема, в районі Берківки. На цьому напрямку 406 разів ворог обстріляв нас різними типами артилерії, 12 боєзіткнень відбулося, 73 окупантів знищили, 156 поранили, двох взяли в полон", – розповів він.

Речник додав, що сили оборони підбили 2 ворожих танки, 4 БМП, РСЗВ "Град", легкий броньований артилерійський тягач, знищили 2 склади з боєприпасами і 2 БпЛА "Ланцет". На Лиманському напрямку ворог атакував 5 разів, здійснивши 607 артобстрілів.

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"Ворог багато тижнів поспіль намагається бути там активним, атакує. За цю добу 5 разів атакував, зокрема в районі Невського, Тернів, Білогорівки. 607 разів завдав різних артударів, сім авіаударів. 46 окупантів під час відбиття атак було знищено, 118 поранено", – зазначив Череватий.

Також було знищено ворожий танк, 3 120-міліметрових міномети, самохідний міномет "Тюльпан", 2 польових склади з боєприпасами, контрбатарейний радар та 5 автомобілів.

Нагадаємо, за словами речника Генштабу ЗСУ Андрія Ковальова, Сили оборони продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. На напрямку Біла Гора – Андріївка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

У Генштабі ЗСУ зранку повідомили, що ворог зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

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