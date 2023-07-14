За минулу добу, 13 липня, ворог здійснив 63 обстріли по 21 населеному пункту Запорізької області.

Про це повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, 54 артилерійські удари прийшлися по Оріхову, Залізничному, Гуляйполю, Новоданилівці, Білогір'ю, Левадному, Степногірську, Кам'янському та ще десятьом прифронтовим селам. Також зафіксовано 6 ударів з РСЗВ по Оріхову, Верхній Терсі, Новодарівці та Червоному, 2 ракетні удари по Малокатеринівці та авіаційний удар по Оріхову.

Фото: Юрій Малашко

Фото: Юрій Малашко

В результаті ворожих обстрілів поранення отримали 4 людей. Також відомо про загиблого 40-річного чоловіка. Надійшло 52 повідомлення про руйнування житлових будинків, господарських споруд, складських приміщень та заклад соціальної інфраструктури.

Фото: Юрій Малашко

Нагадаємо, 13 липня о 12:05 росіяни обстріляли одне з підприємств у Запорізькому районі, внаслідок чого виникла пожежа. Горіли 4 вантажівки та 6 причепів на загальній площі 80 квадратних метрів. Внаслідок обстрілу травмувалося дві людини, їх госпіталізували до медичних закладів.