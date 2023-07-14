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Окупанти вдарили "Шахедами" по Кривому Рогу, є влучання у підприємство, поранений чоловік

Сили ППО знищили 6 російських безпілотників.

Окупанти вдарили "Шахедами" по Кривому Рогу, є влучання у підприємство, поранений чоловік
Фото: Сергій Лисак

Уночі росіяни обстріляли Дніпропетровську область "Шахедами". Попри те, що захисники з ПвК "Схід" збили 6 ворожих дронів, ліквідувати всі повітряні цілі не вдалося. Є влучання у Кривому Розі.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, внаслідок влучання пошкоджене комунальне підприємство. На його території 1 адмінбудівля знищена, ще 3 – понівечені. Побита спецтехніка. Зачепило й транспортне підприємство і 2 двоповерхові житлові будинки. Постраждав 56-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома.

Фото: Сергій Лисак

Вдарив агресор і по Синельниківщині. По Великомихайлівській громаді поцілив з артилерії. Пошкодив склад, приватний будинок і лінію електропередач. Люди не постраждали.

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Нагадаємо, вночі 8 липня Росія вдарила безпілотниками по Кривому Рогу. Було влучання у сільськогосподарське підприємство. Постраждав 26-річний чоловік, його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

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