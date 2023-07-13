На ЗАЕС знаходяться близько 500 окупантів, - Малашко

Окупаційні війська використовують станцію для обстрілу населених пунктів Запорізької та Дніпропетровської областей.

На Запорізький АЕС наразі знаходяться близько російські військові та співробітники “Росатому”.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

“Близько 500 російських військових та працівників “Росатому” перебувають на станції. Ми не знаємо, яке вони застосовують озброєння, яким вони мінували і мінують станцію”, - сказав Малашко.

Він наголосив, що окупаційні війська використовують станцію для обстрілу населених пунктів Запорізької та Дніпропетровської областей. Також вони там зберігають зброю та боєприпаси.

Голова ОВА додав, що для контролю радіаційної ситуації прийнято рішення кожні дві години вимірювати її рівень на Запоріжжі.

Нагадаємо, станом на ранок 13 липня рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС стабільний.