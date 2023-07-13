Російська окупаційна армія за день більше 20 разів обстріляли Сумщину

Від російських обстрілів загинув один мирний мешканець.

Сьогодні, 13 липня, російських обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Краснопільська, Середино-Будська, Шалигинська, Глухівська, Путівльська, Хотінська, Новослобідська, Зноб-Новгородська та Есманська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 23 обстріли прикордоння, було зафіксовано 176 вибухів.

Зокрема, Великописарівську громаду обстріляли з артилерії та мінометів, було пошкоджено дві приватні будинки та ЛЕП. Також загинув чоловік 1971 року народження, мешканець с. Попівка.

Краснопільську громаду також обстріляли з артилерії та мінометів. Внаслідок обстрілу загорівся приватний будинок, були пошкоджені огорожі декількох господарств та два будинки, в одному з них відбулось загорання.

Шалигинську громаду обстріляли з РСЗВ, а Зноб-Новгородську - з артилерії.

Есманську, Глухівську, Путивльську громади обстріляли з мінометів.

По Новослобідській громаді росіяни завдали авіаудару з вертольоту, а Білопільську та Хотінську громаду обстріляли з артилерії та мінометів.

Нагадаємо, російські окупаційні війська ввечері 13 липня обстріляли село Дудчани на Херсонщині. Під удар потрапив житловий будинок. У результаті отримав пораненні 71-річний житель.