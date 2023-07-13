На Харківщині виявили громадянина РФ, який незаконно перебував в Україні

В подальшому чоловіка мають видворити з України.

Співробітники міграційної поліції виявили у Харківській області громадянина Росії, який незаконно перебував в Україні.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“38-річний чоловік звільнився з харківської колонії, де відбував покарання за незаконне переправлення осіб через Державний кордон України”, - повідомили в поліції.

Уточнюється, що правоохоронці затримали чоловіка відразу після його звільнення з місць позбавлення волі.

Згідно із рішенням суду правоохоронці доставили громадянина РФ до “Миколаївського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні ДМС України”.

В подальшому його мають видворити з України.

Нагадаємо, від початку дії візового режиму з Росією, тобто з липня 2022 року, громадянам РФ видали понад 50 віз.