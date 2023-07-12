З липня минулого року понад 50 росіян отримали візи до України

Від початку дії візового режиму з Росією, тобто з липня 2022 року, громадянам РФ видали понад 50 віз.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"За весь час дії візового режиму для громадян Російської Федерації, за наявною в мене інформацією, було видано трошки більше 50 віз. В основному – з метою возз’єднання сімей. Але за цей час не всі скористалися цими візами, бо державний кордон на в’їзд перетнуло майже 45 громадян РФ, які мали візу. Переважно це жінки та діти", - сказав Демченко.

Зазначимо, що 1 липня 2022 року почало діяти рішення українського уряду про припинення безвізових поїздок для росіян.

Нагадаємо, що Латвія з 4 липня відновила приймання заяв на отримання візи від громадян Росії у дипломатичних та консульських представництвах країни за кордоном.