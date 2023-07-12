Народну депутатку Марченко виключили із партії "Слуга народу" (доповнено)

Народну депутатку з Тернопільщини Людмилу Марченко виключили з партії «Слуга народу», повідомляє Hromadske.

Інформацію підтвердила помічниця глави партії Олени Шуляк Анастасія Клімчук.

Достроково припинила повноваження Людмили Марченко і Тернопільська обласна організація політсили.

Доповнено. Голова фракції "СН" у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив у телеграмі, що членство Людмили Марченко у фракції призупинене, а рішення про її виключення ухвалять на найближчому засіданні фракції.

Нагадаємо, 11 липня САП та НАБУ повідомили про підозру у зловживанні впливом народній депутатці України та її помічниці. Розслідування встановило, що Марченко спільно зі своєю помічницею за грошову винагороду пообіцяла громадянину забезпечити прийняття уповноваженим особами ОВА рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до Інформаційної системи «Шлях».

НАБУ провело обшук вдома у Марченко минулого тижня.