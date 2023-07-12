Росіяни обстріляли будинок у Херсоні, загинув 81-річний чоловік

Російські окупанти обстріляли будинок у Херсоні, постраждало літнє подружжя.

Про це у Телеграмі повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

В оселі через ворожий обстріл сталася пожежа, після ліквідації якої в помешканні виявили тіло загиблого містянина. Ним виявився 81-річний чоловік. Також через обстріл поранення отримала 82-річна дружина загиблого.

Нагадаємо, що протягом минулої доби ворог здійснив 67 обстрілів Херсонської області, випустивши 313 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", ПТРК та БпЛА. По Херсону ворог випустив 21 снаряд.