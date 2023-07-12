У Херсонській області внаслідок обстрілів Росії вчора загинула одна мирна людина, пʼятеро поранені

Протягом минулої доби ворог здійснив 67 обстрілів Херсонської області, випустивши 313 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", РПГ, ПТРК та БпЛА. По Херсону ворог випустив 21 снаряд.

Одна цивільна людина загинула, ще пʼятеро поранені. Серед них – дитина, заявив голова ОВА Олександр Прокудін у Теlegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; гідротехнічну споруду в Бериславському районі та будівлю гуманітарного штабу в Херсоні", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вчора в Софіївці внаслідок російського обстрілу загинула жінка. Крім того, росіяни накрили вогнем житлові квартали Херсона. Поранення, серед інших цивільних, дістав восьмирічний хлопчик.