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За добу ЗСУ знищили ще 510 російських окупантів, танк та 33 безпілотники

Загалом Росія вже втратила в Україні майже 236 тисяч військових.

За добу ЗСУ знищили ще 510 російських окупантів, танк та 33 безпілотники
Фото: Скріншот з відео

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 510 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 236 тисяч військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько (+510) осіб ліквідовано
  • танків – 4090 (+1)
  • бойових броньованих машин – 7990 (+7)
  • артилерійських систем – 4402 (+17)
  • РСЗВ – 674 (+2)
  • засоби ППО – 415 (+1)
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 310 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3726 (+33)
  • крилаті ракети – 1271 (+0)
  • кораблі/катери – 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6978 (+12)
  • спеціальна техніка – 647 (+7).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та чотирьох – по зенітно-ракетних комплексах ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три пункти управління, 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, один засіб протиповітряної оборони та одну станцію РЕБ противника.

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