За добу ЗСУ знищили ще 510 російських окупантів, танк та 33 безпілотники

Загалом Росія вже втратила в Україні майже 236 тисяч військових.

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 510 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 236 тисяч військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.07.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько (+510) осіб ліквідовано

танків – 4090 (+1)

бойових броньованих машин – 7990 (+7)

артилерійських систем – 4402 (+17)

РСЗВ – 674 (+2)

засоби ППО – 415 (+1)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 310 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3726 (+33)

крилаті ракети – 1271 (+0)

кораблі/катери – 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 6978 (+12)

спеціальна техніка – 647 (+7).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та чотирьох – по зенітно-ракетних комплексах ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три пункти управління, 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, один засіб протиповітряної оборони та одну станцію РЕБ противника.