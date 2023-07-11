На Одещині священник УПЦ (МП) розбещував неповнолітню дочку

Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з трирічною забороною обіймати певні посади.

В Одеській області затримали священника Української православної церкви (Московського патріархату), якому інкримінують розбещення неповнолітньої дочки, повідомляє видання "Думська".

Як встановило слідство, батько дівчинки - настоятель сільського храму - вчиняв із нею розпусні дії мало не з перших років життя, а коли дитина підросла до 14 років, почав регулярно ґвалтувати.

За інформацією поліції Одеської області, підозрюваний - 37-річний житель Білгород-Дністровського району.

Правоохоронці зазначили, що зловмисник переконував доньку нікому не розповідати про розпусні дії, які вчиняв щодо неї. Наразі він перебуває під вартою.

Кримінальне провадження розслідують за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України (вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи або вчинені членами сім’ї чи близькими родичами, особою, на яку покладено обов’язки щодо виховання потерпілого або піклування про нього). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі затримали священника одного з храмів УПЦ МП, який розбещував рідних доньок. Священнослужитель після смерті дружини тривалий час вчиняв розпусні дії над неповнолітніми, залишаючись із ними вдома наодинці. Дівчатам було 13 і 15 років.

Тим часом Католицька церква Іспанії виявила сотні можливих розбещувачів дітей за вісім десятиліть. Згідно з результатами її розслідування, cеред духовенства та нецерковного персоналу з 1940-х років знайшли 728 потенційних насильників та 927 жертв.