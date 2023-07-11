Під Бахмутом за добу знищено 77 окупантів, - Череватий

На Бахмутському напрямку тривають важкі бої.

Про це сказав заступник командувача Східного угрупування військ зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий, інформує Freedom.

“З огляду на їхню зацикленість на цьому місті-символі та небажанні військово-політичного керівництва РФ діяти згідно з військовою логікою, а не виключно з логіки пропагандистської, я думаю, що вони будуть робити все, щоб триматися до останнього. Тому вони перекидатимуть резерви туди — десант, мотострілецькі підрозділи, щоб максимально зробити все, щоб утримати місто… У будь-якому випадку вони будуть знищені”, — зазначив Череватий.

За його словами, 397 разів ворог завдав по ЗСУ ударів артилерією на Бахмутському напрямку.

“Чотири бойові зіткнення відбулися, внаслідок яких знищили 77 окупантів, 162 отримали поранення, знищені ворожі БМП, три артилерійські гармати, самохідна артилерійська установка “Гіацинт-С”, три реактивні системи залпового вогню “Град”, чотири дрона типу “Зала” та дрон-камікадзе”, — додав Череватий.

Нагадаємо, що бійці 3-ї окремої штурмової бригади розбили підрозділи 83-тої десантно-штурмової бригади РФ під Бахмутом.

Українські оборонці вже кілька днів тримають під вогневим контролем входи, виходи та переміщення ворога у Бахмуті.