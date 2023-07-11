У Житомирській області автомобіль наїхав на міну і підірвався.

Про це повідомляє ГУНП в Житомирській області.

Унаслідок нещасного випадку загинув водій.

Наразі відомо, що родина поїхала до лісового масиву поблизу села Рудні-Хочинської, Олевської громади, збирати чорниці.

Перед знаком "В’їзд заборонено" та "Стоп міни!" чоловік висадив свою сім’ю, а сам, піднявши шлагбаум, поїхав далі.

"На ґрунтовій дорозі, вже на забороненій території, автівка натрапила на міну. Після цього стався вибух, 23-річний водій, житель Олевської громади, загинув на місці", - пояснили в поліції.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

У Житомирській області дозволено відвідувати ліси, окрім територій, які знаходяться за 20 км від кордону з Білоруссю та місцевостей, які були окуповані.

Нагадаємо, що у с.Тягинка Херсонської області травмувалися двоє чоловіків, які розбирали боєприпас.