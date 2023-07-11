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Під Бахмутом українці захопили ротний опорний пункт окупантів

У результаті наступу ліквідовано взвод ворога. 

Під Бахмутом українці захопили ротний опорний пункт окупантів
Фото: Український Свідок

Бійці 3-ї окремої штурмової бригади розбили підрозділи 83-тої десантно-штурмової бригади РФ під Бахмутом.

Про це повідомляється у Telegram 3-ї окремої штурмової бригади.

"Бійці 2-го штурмового батальйону звільнили понад кілометр територій, покращивши тактичне становище українських сил в напрямку міста", - йдеться в повідомленні.

У результаті наступу було повністю ліквідовано взвод ворога та захоплено у полон ще 10 російських окупантів. Також українські бійці знищили російську техніку, зокрема ворожий танк.

Окрім того, було захоплено ротний опорний пункт та відбито позиції для подальшого просування штурмовиків.

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Нагадаємо, що українські оборонці вже кілька днів тримають під вогневим контролем входи, виходи та переміщення ворога у Бахмуті.

На Бахмутському напрямку минулого тижня українські воїни звільнили чотири квадратних кілометри. Загалом звільнена площа тут – 24 квадратні кілометри української землі.

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