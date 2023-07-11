Під Бахмутом українці захопили ротний опорний пункт окупантів

Бійці 3-ї окремої штурмової бригади розбили підрозділи 83-тої десантно-штурмової бригади РФ під Бахмутом.

Про це повідомляється у Telegram 3-ї окремої штурмової бригади.

"Бійці 2-го штурмового батальйону звільнили понад кілометр територій, покращивши тактичне становище українських сил в напрямку міста", - йдеться в повідомленні.

У результаті наступу було повністю ліквідовано взвод ворога та захоплено у полон ще 10 російських окупантів. Також українські бійці знищили російську техніку, зокрема ворожий танк.

Окрім того, було захоплено ротний опорний пункт та відбито позиції для подальшого просування штурмовиків.

Нагадаємо, що українські оборонці вже кілька днів тримають під вогневим контролем входи, виходи та переміщення ворога у Бахмуті.

На Бахмутському напрямку минулого тижня українські воїни звільнили чотири квадратних кілометри. Загалом звільнена площа тут – 24 квадратні кілометри української землі.