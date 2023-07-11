Країни G7 ухвалять декларацію про безпеку України, яка буде діяти після настання миру, – Шольц

"Для нас важливо, щоб були обіцянки безпеки для України, які можуть бути ефективними після настання миру”.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що країни "Великої сімки" ухвалять у Вільнюсі спільну декларацію щодо обіцянок у сфері безпеки України, які будуть діяти після настання миру.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Для нас важливо, щоб були обіцянки безпеки для України, які можуть бути ефективними після настання миру. І для цього ми також наразі укладемо необхідні домовленості, в плані того, що потрібно в мирній ситуації", - сказав Шольц журналістам у Вільнюсі у вівторок перед початком саміту НАТО.

За його словами, держави G7 складуть тут спільну декларацію, в якій це буде виражено і яку потім підтримають окремі країни в дуже конкретних термінах.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський розкритикував обговорення в НАТО умов для запрошення України до блоку. Альянс зібрався висувати умови навіть для запрошення, а не те що для членства України.

Сьогодні радник президента США Джон Байдена заявив, що НАТО визначить шлях реформ для України, аби вона згодом стала членом блоку, але без якогось "графіку". Салліван виключив можливість негайного вступу України до НАТО через продовження війни. За його словами, це "принесло б НАТО у війну з Росією".

Київ неодноразово наголошував, що очікує від саміту НАТО конкретики щодо подальшого вступу. І хоча очевидно, що під час війни приєднатися до Альянсу неможливо, Україні важливо отримати конкретні сигнали про подальше приєднання, хоча би на рівні політичного запрошення.