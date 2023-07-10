Україна провел переговори з Ліберією

Особлива увага була приділена міжнародному просуванню Формули миру президента Зеленського

Сьогодні, 10 липня, спецпредставник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх провів телефонну розмову із заступницею міністра закордонних справ Ліберії Дюех Грей.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

“Бесіда була присвячена координації позицій України та Ліберії щодо питань взаємодії у рамках ООН та інших міжнародних організацій” - повідомили в МЗС України.

Зазначається, що особлива увага була приділена міжнародному просуванню Формули миру президента Зеленського.

Також сторони домовились узгодити графік двосторонніх контактів високого рівня на ближчу перспективу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Португалії Антоніу Коштою. Зокрема, сторони скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО.