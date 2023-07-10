Переговори щодо заключної декларації саміту ще тривають, - Столтенберг про скасування ПДЧ для України

Ще занадто рано оголошувати конкретні рішення, сказав генсек.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг каже, що переговори щодо заключної декларації саміту НАТО щодо України ще тривають, тож не на часі коментувати які саме формулювання там будуть прописані.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Так у понеділок, 10 липня, у Вільнюсі на пресконференції перед початком саміту він прокоментував твіт міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби про те, що союзники досягли консенсусу видалити в декларації вимогу до України пройти через План дій щодо членства (ПДЧ).

"Консультації тривають, і сьогодні відбудуться інші зустрічі. Але я впевнений, що всі союзники погодяться щодо дуже чіткого повідомлення також, коли йдеться про Україну. Жодного остаточного рішення ще не було ухвалено. Але на саміті, і я в цьому абсолютно впевнений, що в нас буде єдність і сильний меседж щодо України", - сказав Столтенберг.

Він нагадав, що в Осло на неформальному засіданні міністрів закордонних справ запропонував щодо України пакет, який включає "три елементи".

"Один - за програмою практичної підтримки для забезпечення повної оперативної сумісності між українськими військами та силами НАТО, інший елемент - створення Ради НАТО - Україна для спільного ухвалення рішень, і третій елемент полягав у тому, щоб зняти вимогу щодо Плану дій щодо членства, перетворивши процес членства для України з двоетапного процесу на одноетапний", - деталізував генсек альянсу.

З цієї причини він не став вдаватися в подробиці про процес узгодження союзниками. При цьому генсек констатував, що всі союзники згодні з тим, що Україна стане членом альянсу.

"Я впевнений, що саміт ухвалить рішення, які будуть сильними і позитивними для України. Але знову, остаточне рішення буде ухвалено, коли ми всі погодимося, і лідери зустрінуться завтра. Тому ще занадто рано оголошувати конкретні рішення", - наголосив він.

Як повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, союзники по НАТО домовилися усунути умову Плану дій щодо членства зі шляху України до Альянсу.

Вступ України до НАТО через План дій щодо членства було зафіксовано на саміті 2008 року. Це досить розмите формулювання, що не має конкретики щодо термінів.

Але вступити до Альянсу можна і пропустивши цей крок, як це зробила Фінляндія. За даними Politico, Україна справді може стати членом НАТО без ПДЧ, але на це потрібна згода всіх членів блоку. Західні ЗМІ писали, що не надто підтримують надання Україні чіткіших гарантій щодо вступу США і Німеччина – вони воліли б уникати конкретики, поки триває війна з Росією.