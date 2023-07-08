Португалія стала 23-ю країною, яка підтримала членство України в НАТО

Сьогодні, 8 липня, під час телефонної розмови президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта ухвалили Спільну декларацію, в якій, зокрема, Португалія підтримала членство України в НАТО.

Декларація опублікована на сайті президента України.

Основні тези деларації наступні:

На шляху до Перемоги України Португалія продовжуватиме надавати політичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно.

Португалія висловила свою підтримку українській Формулі миру та проведенню Глобально Саміту Миру і підтвердила, що готова працювати над такими пунктами як продовольча та енергетична безпека, а також боротьба з екоцидом.

Україна та Португалія підкреслили свою відданість притягненню Росії до відповідальності за її злочини і привітали започаткування роботи Міжнародного центру з переслідування злочинів агресії проти України (ICPA) у Гаазі.

Партнери окремо наголосили на необхідності посилити колективний тиск на Росію шляхом подальших санкцій, важливості протидії російській дезінформації та опрацюванню механізмів використання російських активів для підтримки відновлення України.

Португалія готова брати участь у відновленні та відбудові України.

Португалія рішуче підтримує Україну щодо початку переговорів про вступ до ЄС та продовжуватиме підтримувати Україну на шляху до майбутнього членства НАТО і виступає за те, щоб Україна стала членом Альянсу, коли це дозволять умови.

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква зауважив, що таким чином Португалія поповнює перелік тих країн, з якими Україна вже формалізувала підтримку членства України в Альянсі: відсьогодні – 23 держави, приблизно три чверті від кількості членів.

Нагадаємо, нещодавно Єнс Столтенберг заявив, що Зеленський візьме участь у саміті НАТО у Вільнюсі 11-12 липня. До цього українська сторона заявляла, що Зеленський візьме участь у саміті лише у тому випадку, якщо на зустрічі будуть зроблені реальні кроки на шляху до прийняття України до НАТО.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський розраховує на "політичне запрошення" до НАТО. Раніше голова ОПУ Андрій Єрмак заявив, що Україна на саміті НАТО, що відбудеться в липні у Вільнюсі, прагне отримати "чітке запрошення до вступу в Альянс за спрощеною процедурою". Зараз тривають консультації та переговори із партнерами, щоб цей саміт став результативним для України.